Печерский районный суд Киева разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего министра обороны Украины.

Источник: Офис генерального прокурора

Теперь следователи ГБР смогут осуществлять специальное расследование в отношении бывшего министра обороны Украины, который скрывается от органов следствия и суда.

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Заметим, что Павла Лебедева вместе с беглым экс-президентом Виктором Януковичем и бывшим главнокомандующим ВСУ Владимиром Заманом подозревают в государственной измене.

В октябре 2015 года экс-министра обороны признали пропавшим и объявили во всеукраинский розыск. Прокуратура подозревает его в содействии работникам правоохранительных органов в превышении власти в отношении участников акций протеста в феврале 2014 года.

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