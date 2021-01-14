Печерский районный суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР по осуществлению специального досудебного расследования. Его фигурантом станет бывший командир полка милиции "Беркут" – за преступную деятельность во время Революции Достоинства.

Речь идет о преступлениях, которые совершили 18 – 20 февраля 2014

Бывшего беркутовца подозревают в организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Преступления, по которым проводится расследование, совершили с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева.

Подозреваемый скрывается

Как отметили в Офисе генпрокурора, пока подозреваемый скрывается. Теперь после решения суда сторона обвинения может проводить расследования при отсутствии бывшего милиционера.

В состав группировки, в которую входил подозреваемый, также были бывший президент Украины, председатель СБУ и его первый заместитель, министр внутренних дел Украины и его заместитель, министр обороны, командующий внутренних войск МВД Украины и другие высокопоставленные лица.

Что инкриминируют:

незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий;

умышленные убийства и покушения на умышленные убийства;

умышленное нанесение тяжких телесных повреждений;

теракт.

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