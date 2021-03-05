В Украине, согласно статистике, всего 3 – 4% от всех декретных отпусков оформляют мужчины. Причины такой ситуации могут быть самыми разнообразными.

Во-первых, в Украине еще до сих пор остаются распространенными стереотипы о гендерных ролях "папы-кормильца и мамы-хранительницы". Во-вторых, на законодательном уровне право на декрет закреплено за матерью.

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Несмотря на это, папа в декрете – большая редкость для Украины. Однако в некоторых семьях считают по-другому. Например, киевлянин Сергей Багалика и его жена решили, что в декретный отпуск уйдет именно муж. Сейчас они воспитывают первенца.

Мы решили, что лучше пойду в отпуск по уходу за ребенком я, потому что у жены чуть больший доход, и для нашей семьи это было бы существеннее,

– рассказал мужчина.



Сергей Багалика / Фото 24 канала

Мужчины не спешат идти в декрет

Исторически сложилось, что обязанностью мужчины был заработок денег и кормление семьи. В то же время женщина должна была воспитывать детей, кормить их и ухаживать за чистотой дома. Такая схема семьи была образцовой для предыдущих поколений.

Однако даже сегодня многие мужчины считают, что воспитание малышей – это исключительно женское дело. Даже несмотря на тенденции гендерного равенства, папы не спешат оставаться дома с ребенком и считают, что декрет для мужчины – это почти геройство.

Все, что может сделать женщина, может сделать и мужчина, кроме физиологических моментов. Например, я не могу кормить грудью – это может делать только мама. В нашей ситуации жена пользовалась электрическим молокоотсосом,

– рассказал Багалика.

Какие могут возникнуть трудности

Согласно действующему законодательству, право отца на отпуск по уходу за ребенком является производным от права матери. Для того, чтобы воспользоваться этим правом, семья должна пройти несколько кругов бюрократии, если конечно сможет. Все из-за того, что в Украине часть людей работает неофициально.

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Даже работодатели не всегда готовы с пониманием отнестись к желанию отца уйти в декрет. Из-за этого с его оформлением могут возникнуть трудности.

"Сложность этого отпуска в том, что мужчина может его взять только тогда, когда жена принесет справку, что она уже вышла на работу, и тогда он может становиться ухаживающим за ребенком", – рассказала депутат Марина Бардина.

На пути к декрету

Семья Сергея Багалики тоже столкнулась с трудностями во время оформления декрета. В частности, ни он, ни жена по определенным причинам не могут официально уйти в отпуск по уходу за ребенком.

Моя жена ФЛП и подпадает под действие трудового законодательства, а это значит, что даже она лишена отпуска по уходу за ребенком. Поскольку жена лишена этого права, то его автоматически не имею и я,

– поделился мужчина.

Несмотря на это, супругам приходится чередоваться и брать дополнительные выходные дни, чтобы ухаживать за малышом.

Новый закон может изменить ситуацию

Исправить такую ситуацию в государстве может новый законопроект, который Верховная Рада уже приняла в первом чтении. В частности, он предлагает 2 нововведения:

дополнительный отпуск для родителя до 14 дней при рождении ребенка за счет работодателя;

женщина и мужчина сразу могут брать отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.

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Окончательное принятие закона не только поможет родителям совмещать работу и домашние дела, но и будет способствовать утверждению гендерного равенства. В частности, для работодателя станет менее важно, кого трудоустраивать – женщину или мужчину.

По некоторым прогнозам, соответствующий законопроект рассмотрят уже к концу весны 2021 года.