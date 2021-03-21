Генпрокурор Ирина Венедиктова подала свежую декларацию за 2020 год. Согласно ей, у нее есть автомобиль Porsche Cayenne, более чем полторы тысячи квадратных метров земли на Харьковщине и 20 тысяч долларов наличными.

Деньги Венедиктова, как и ее муж Денис Колесник, хранит в основном наличными. При том, она получила деньги за неиспользованный отпуск, а ее муж – на оздоровление и решение "социально-бытовых вопросов".

Кстати НАБУ и ГБР ведут расследование против Венедиктовой из-за вмешательства в дело Татарова

Декларация Венедиктовой

Согласно декларации, которую Венедиктова подала 19 марта 2021 года, за прошлый год она заработала:

753 тысяч гривен зарплаты в Офисе Генпрокурора.

в Офисе Генпрокурора. 130 тысяч гривен зарплаты в ГБР.

3840 гривен за предоставление имущества в аренду.

25 тысяч гривен от Управления делами Аппарата Верховной Рады.

От ООО "Перегрина КЭПИТАЛ ГРУПП" 28 тысяч гривен за аренды.

Также Венедиктова получила 2 тысячи гривен компенсации за неиспользованный отпуск.

Муж Венедиктов Денис Колесник заработал:

615 тысяч гривен, работая в Департаменте киберполиции

608 тысяч гривен при увольнении из этого же ведомства.

К тому же он получил материальную помощь на оздоровление – 14 тысяч гривен и 48 тысяч гривен на помощь для "решения социально-бытовых вопросов" и 2403 гривны социальной помощи.

Наличные и банковские счета

В "Приватбанке" Венедиктова хранит 7 тысяч гривен

В "Райффайзен банке Аваль" 5 тысяч евро.

В "УкрСиббанке" 2970 гривен.

Наличными Венедиктова хранит 20 тысяч долларов , 620 тысяч гривен.

, 620 тысяч гривен. Ее муж в наличности тоже хранит 20 тысяч долларов и 800 тысяч гривен.

В "Приватбанке" Денис Колесник держит 87 тысяч гривен.

Имущество генпрокурора

У Венедиктовой место на паркинге за 85 тысяч гривен, нежилое помещение цокольного этажа за 821 тысячу гривен.

В совместной собственности с мужем и дочерью у Венедиктовой имеется жилой дом на 387 квадратов и земельный участок площадью полторы тысячи квадратных метров в деревне Высоком на Харьковщине

Муж брал в аренду дом площадью 147 квадратных метров на Киевщине.

Автомобиль Венедиктовой

У Венедиктовой автомобиль Porsche Cayenne стоимостью более 867 тысяч гривен. Правда, этот автомобиль Венедиктова декларировала и раньше – в предыдущей декларации за 2019 год. Приобрела она его 4 года назад – в 2014 году.

Новый автомобиль зато у ее мужа: это Honda CR-V 2016 выпуска, купленная его отцом в 2020 году.

Генпрокурор также задекларировала знак для товаров и услуг: консультирование по интеллектуальной собственности, медиации, законодательные исследования

Что известно об Ирине Венедиктовой