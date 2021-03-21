Сколько заработала Венедиктова в 2020 году и чем владеет: свежая декларация генпрокурора
Генпрокурор Ирина Венедиктова подала свежую декларацию за 2020 год. Согласно ей, у нее есть автомобиль Porsche Cayenne, более чем полторы тысячи квадратных метров земли на Харьковщине и 20 тысяч долларов наличными.
Источник:НАПК
Деньги Венедиктова, как и ее муж Денис Колесник, хранит в основном наличными. При том, она получила деньги за неиспользованный отпуск, а ее муж – на оздоровление и решение "социально-бытовых вопросов".
Кстати НАБУ и ГБР ведут расследование против Венедиктовой из-за вмешательства в дело Татарова
Декларация Венедиктовой
Согласно декларации, которую Венедиктова подала 19 марта 2021 года, за прошлый год она заработала:
- 753 тысяч гривен зарплаты в Офисе Генпрокурора.
- 130 тысяч гривен зарплаты в ГБР.
- 3840 гривен за предоставление имущества в аренду.
- 25 тысяч гривен от Управления делами Аппарата Верховной Рады.
- От ООО "Перегрина КЭПИТАЛ ГРУПП" 28 тысяч гривен за аренды.
- Также Венедиктова получила 2 тысячи гривен компенсации за неиспользованный отпуск.
Муж Венедиктов Денис Колесник заработал:
- 615 тысяч гривен, работая в Департаменте киберполиции
- 608 тысяч гривен при увольнении из этого же ведомства.
- К тому же он получил материальную помощь на оздоровление – 14 тысяч гривен и 48 тысяч гривен на помощь для "решения социально-бытовых вопросов" и 2403 гривны социальной помощи.
Наличные и банковские счета
- В "Приватбанке" Венедиктова хранит 7 тысяч гривен
- В "Райффайзен банке Аваль" 5 тысяч евро.
- В "УкрСиббанке" 2970 гривен.
- Наличными Венедиктова хранит 20 тысяч долларов, 620 тысяч гривен.
- Ее муж в наличности тоже хранит 20 тысяч долларов и 800 тысяч гривен.
- В "Приватбанке" Денис Колесник держит 87 тысяч гривен.
Имущество генпрокурора
- У Венедиктовой место на паркинге за 85 тысяч гривен, нежилое помещение цокольного этажа за 821 тысячу гривен.
- В совместной собственности с мужем и дочерью у Венедиктовой имеется жилой дом на 387 квадратов и земельный участок площадью полторы тысячи квадратных метров в деревне Высоком на Харьковщине
- Муж брал в аренду дом площадью 147 квадратных метров на Киевщине.
Автомобиль Венедиктовой
У Венедиктовой автомобиль Porsche Cayenne стоимостью более 867 тысяч гривен. Правда, этот автомобиль Венедиктова декларировала и раньше – в предыдущей декларации за 2019 год. Приобрела она его 4 года назад – в 2014 году.
Новый автомобиль зато у ее мужа: это Honda CR-V 2016 выпуска, купленная его отцом в 2020 году.
Генпрокурор также задекларировала знак для товаров и услуг: консультирование по интеллектуальной собственности, медиации, законодательные исследования
Что известно об Ирине Венедиктовой
- Ирине Венедиктовой 42 года, она родилась в Харькове.
- Окончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Была советником в ряде юридических фирм.
- Ирина Венедиктова попала в Верховную Раду IX созыва по партийному списку. Она была занесена в список "Слуги народа" под номером три.
- Ее называли советником Зеленского по юридическим и судебным реформам.
- В прошлом году в марте стала генпрокурором Украины, сменив Руслана Рябошапку.
- Венедиктова отметилась обещанием об "обязательном подозрении" активисту Сергею Стерненко. Ее она сделала сразу, как возглавила генеральную прокуратуру.
- Отставка Венедиктовой – одно из требований протестующих, которые поддерживают Сергея Стерненко.
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