Глава Кабмина Денис Шмыгаль подал свежую декларацию 2020 года. Основное имущество, согласно ей, принадлежит его жене Екатерине.

Сам Денис Шмыгаль заработал за прошлый год более полумиллиона гривен. Деньги вместе с женой он в основном сохраняет в наличных в долларах.

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Недвижимость Шмыгаля

С 2013 года Шмыгаль вместе с женой имеет дом во Львове на 215 квадратных метров.

Сам Шмыгаль имеет земельный участок в селе Хоросница Львовской области на 2 200 квадратных метров. Участок такой же площади в том же селе имеет и жена Катерина.

Другое недвижимое имущество принадлежит жене Екатерине: земельный участок во Львове на 151 квадратный метр, 25% земельного участка площадью 458 квадратных метров, нежилое здание в Каменке-Бугской на Львовщине.

Авто Шмыгаля

Здесь пункт в декларации только один: авто LAND ROVER модели DISCOVERY SPORT 2018 года. Владелица – жена Екатерина. Стоило авто 831 тысячу гривен.

Сколько заработал премьер в год

В должности премьер-министра в 2020 году Шмыгаль заработал 540 052 гривны,

В Ивано-Франковской облгосадминистрации ему выплатили 34 018 гривен.

Кроме зарплаты, глава правительства получил 90 тысяч гривен от Андрея Якимива в виде дохода за отчуждение недвижимости.

Жена Шмыгаля как доход указала только выплату пенсии по инвалидности в размере 25 800 гривен.

Наличные и счета премьера

Шмыгаль указал в декларации 155 тысяч долларов наличными, а у его жены – 80 тысяч долларов наличными.

Кроме этого, у Шмыгаля 57 тысяч гривен на счету в "Приватбанке", а у его жены – почти 12 тысяч гривен.

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