Свежая декларация Шмыгаля: авто на жене, полмиллиона зарплаты и 155 тысяч долларов наличных
Глава Кабмина Денис Шмыгаль подал свежую декларацию 2020 года. Основное имущество, согласно ей, принадлежит его жене Екатерине.
Источник:НАПК
Сам Денис Шмыгаль заработал за прошлый год более полумиллиона гривен. Деньги вместе с женой он в основном сохраняет в наличных в долларах.
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Недвижимость Шмыгаля
- С 2013 года Шмыгаль вместе с женой имеет дом во Львове на 215 квадратных метров.
- Сам Шмыгаль имеет земельный участок в селе Хоросница Львовской области на 2 200 квадратных метров. Участок такой же площади в том же селе имеет и жена Катерина.
- Другое недвижимое имущество принадлежит жене Екатерине: земельный участок во Львове на 151 квадратный метр, 25% земельного участка площадью 458 квадратных метров, нежилое здание в Каменке-Бугской на Львовщине.
Авто Шмыгаля
Здесь пункт в декларации только один: авто LAND ROVER модели DISCOVERY SPORT 2018 года. Владелица – жена Екатерина. Стоило авто 831 тысячу гривен.
Сколько заработал премьер в год
- В должности премьер-министра в 2020 году Шмыгаль заработал 540 052 гривны,
- В Ивано-Франковской облгосадминистрации ему выплатили 34 018 гривен.
- Кроме зарплаты, глава правительства получил 90 тысяч гривен от Андрея Якимива в виде дохода за отчуждение недвижимости.
- Жена Шмыгаля как доход указала только выплату пенсии по инвалидности в размере 25 800 гривен.
Наличные и счета премьера
- Шмыгаль указал в декларации 155 тысяч долларов наличными, а у его жены – 80 тысяч долларов наличными.
- Кроме этого, у Шмыгаля 57 тысяч гривен на счету в "Приватбанке", а у его жены – почти 12 тысяч гривен.
Декларации 2020 года других чиновников: коротко
- Вице-премьер-министр Алексей Резников отметил 10 миллионов гривен доходов в электронной декларации 2020 года. Резников владеет двумя квартирами площадью 167,5 и 103,6 квадратных метров в Киеве.
- Министр обороны Украины Андрей Таран в 2020 году заработал более 2 миллионов гривен. Причем львиную долю доходов он получил от отчуждения недвижимого имущества.
- Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заработал на посту министра 534 тысячи гривен зарплаты. В целом же его семья заработала почти 8 миллионов гривен.
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