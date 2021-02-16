Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 15 февраля участвовал в международной конференции, во время которой 52 страны одобрили Декларацию против применения произвольных арестов.

Мероприятие инициировала Канада (в октябре 2020), а в целом инициатива объединяет страны, которые уважают международное право и права человека. Конечная цель сотрудничества – внедрение действенных механизмов борьбы с незаконными политическими лишениями свободы.

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Декларация о произвольных заключениях – инструмент давления на Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратил внимание участников конференции на произвольные аресты в оккупированных Крыму и части Донбасса.

Около 100 граждан Украины незаконно удерживают за решеткой в Крыму и на территории России. Политически мотивированное преследование украинцев по сфабрикованным обвинениям стало обыденной практикой российской оккупационной власти,

– сказал Кулеба.

Он уточнил, что Украина одобренную Декларацию рассматривает как "важный дополнительный инструмент давления на Россию" – для освобождения политических заключенных и предотвращения дальнейших нарушений прав человека на оккупированных территориях.