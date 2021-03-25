Министр обороны Украины Андрей Таран обновил свою ежегодную электронную декларацию. Согласно ей, в 2020 году он заработал более 2 миллионов гривен.

В то же время его заработная плата составила чуть больше 680 тысяч гривен. А львиную долю доходов он получил от отчуждения недвижимого имущества.

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Доход Тарана в 2020 году состоял из:

688 779 гривен – зарплата на должности министра;

210 507 гривен – пенсия главы МОУ;

21 688 гривен – материальная помощь;

1 080 000 гривен – доход от отчуждения недвижимого имущества.

Что задекларировал Андрей Таран

квартиру в Киеве, площадью 100,5 квадратных метров;

в Киеве, площадью 100,5 квадратных метров; земельный участок в Киевской области, записанный на его жену;

в Киевской области, записанный на его жену; автомобили Buick LaCrosse 2013 года выпуска и Infinity G35 2007 года выпуска;

Buick LaCrosse 2013 года выпуска и Infinity G35 2007 года выпуска; 49 000 долларов и 11 000 евро наличности;

142 293 тысяч гривен находятся на банковских счетах.

Заметим, что последний раз Таран подавал электронную декларацию за 2019 год. В ней министр обороны указал, что владеет квартирой в Киеве и двумя земельными участками в Киевской области. Площадь каждой из них превышала гектар.

За 2019 год Таран заработал более 300 000 гривен, получил более 180 000 гривен пенсии и 10 000 гривен материальной помощи.