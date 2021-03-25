2 миллиона гривен доходов: что задекларировал министр обороны Таран
Министр обороны Украины Андрей Таран обновил свою ежегодную электронную декларацию. Согласно ей, в 2020 году он заработал более 2 миллионов гривен.
Источник:Единый государственный реестр деклараций
В то же время его заработная плата составила чуть больше 680 тысяч гривен. А львиную долю доходов он получил от отчуждения недвижимого имущества.
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Доход Тарана в 2020 году состоял из:
- 688 779 гривен – зарплата на должности министра;
- 210 507 гривен – пенсия главы МОУ;
- 21 688 гривен – материальная помощь;
- 1 080 000 гривен – доход от отчуждения недвижимого имущества.
Что задекларировал Андрей Таран
- квартиру в Киеве, площадью 100,5 квадратных метров;
- земельный участок в Киевской области, записанный на его жену;
- автомобили Buick LaCrosse 2013 года выпуска и Infinity G35 2007 года выпуска;
- 49 000 долларов и 11 000 евро наличности;
- 142 293 тысяч гривен находятся на банковских счетах.
Заметим, что последний раз Таран подавал электронную декларацию за 2019 год. В ней министр обороны указал, что владеет квартирой в Киеве и двумя земельными участками в Киевской области. Площадь каждой из них превышала гектар.
За 2019 год Таран заработал более 300 000 гривен, получил более 180 000 гривен пенсии и 10 000 гривен материальной помощи.
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