Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обнародовал декларацию за 2020 год. Согласно ей, его семья владеет 4 квартирами и авто, а также имеет миллионы гривен наличными.

Как спикер украинского парламента Разумков заработал в 2020 году 547 563 гривен. В то же время его жена получила 6 706 024 гривен – это доход от предпринимательской деятельности.

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Председатель Рады указал 12 097 гривен дохода от продажи "зеленой" электроэнергии. Еще 1 757 024 гривен дохода Разумков получил от Щербань Светланы – за отчуждение недвижимого имущества.

На банковских счетах политик и его жена хранят почти 205 тысяч гривен, 454 евро и 694 долларов. А в наличности – 29,5 миллиона гривен, 89 тысяч долларов и 45 тысяч евро.

Недвижимость Разумкова:

домовладение, площадью в 492,2 квадрата в Софиевской Борщаговке;

квартира в Киеве, площадью в 78,5 квадратных метра;

квартира в Киеве, площадью в 165,55 квадратных метра (50% собственности).

Зарегистрированы на жену:

квартира в Киеве, площадью 53,2 квадратных метра;

квартира в Киеве, площадью в 44,5 квадратов;

жилой дом в Николаеве, площадью 489,6 квадратных метра;

Автомобили Разумкова

Разумков задекларировал 4 легковушки. Toyota Land Cruiser 200, Toyota Camry зарегистрированы на него, а Tesla Model S и BMW X5 – на жену.