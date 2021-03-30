Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал свою ежегодную декларацию 2020 года. В ней чиновник в частности указал доли в двух компаниях, миллионные доходы жены, ряд коллекций и арендованный номер в гостинице "Киев".

В декларации министр указал только себя и свою жену – Авакову Инну Дмитриевну, которая, как отмечается, живет в Харькове.

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Недвижимость Авакова

Арсен Аваков, который стал рекордсменом по длинным в истории Украины с самым большиы сроком пребывания в должности, задекларировал недвижимость, которая принадлежит ему или жене, только в Харьковской области:

квартира на 657 кваратних метров в Харькове (цена на момент приобретения в 2003 году – 965 тысяч гривен или почти 180 тысяч долларов в то время)

квартира в Харькове на 70 квадратов,

квартира в Чугуеве Харьковской области на 55 квадратов,

земельные участки в Харьковской области.

При этом в Киеве, где и работает Арсен Аваков, ему не принадлежит никакая недвижимость. Там он арендует номер в гостинице "Киев".

Никакого транспорта министр также не задекларировал – ни собственного, ни арендованного, ни служебного. Из этого можно сделать вывод, что он пользуется общественным транспортом.

Министр-коллекционер

Также Арсен Аваков "похвастался" в своей декларации рядом коллекций:

картин,

часов,

марок,

оружия,

дорогих вин марки Chateau Mouton-Rothschild.

Наиболее интересными являются именно вина, ведь, например, бутылка Chateau Mouton-Rothschild 1945 года может стоить более 350 тысяч гривен.

Цена других вин – в пределах от 20 до 50 тысяч гривен за бутылку.

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Компании и доходы Авакова

Украинский министр владеет 100% в компании Avitalia s. r. l. ​​в Италии. Стоимость в декларации указана в 8 миллионов 832 тысячи гривен

Зато Инна Авакова имеет долю в 29,17% в компании ООО "Подстепное Солнце". Почти треть компании оценивается в 35 миллионов гривен.

При этом никакого дохода в 2020 году последняя семьи Аваковых не принесла. Зато от итальянской компании жена министра заработала за год более 1 миллион 137 тысяч гривен.

Еще 3 миллиона 241 тысячу Инна Авакова получила зарплаты из компании ПАО "Инвестор". Сам министр задекларировал 692 тысячи гривен зарплаты и незначительные доходы от процентов в банках.

Сбережения главы МВД

Арсен Аваков вместе с женой держит часть денег на счетах в банках, а еще часть в наличных деньгах. В общем сбережения их семьи являются:

около 1 миллиона 170 тысяч гривен,

почти 450 тысяч долларов,

около 1 миллиона 700 тысяч евро,

почти 20 тысяч фунтов стерлингов,

96 тысяч японских иен,

300 австралийских долларов.

В основном объекты собственности остались неизменными, если сравнить с 2019 годом. Единственное, что книг несколько прибавилось, а количество бутылок вина стала меньше. Глумитесь,

– рассказал Арсен Аваков.