Аваков задекларировал компанию в Италии и номер в гостинице
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал свою ежегодную декларацию 2020 года. В ней чиновник в частности указал доли в двух компаниях, миллионные доходы жены, ряд коллекций и арендованный номер в гостинице "Киев".
Источник:реестр НАПК
В декларации министр указал только себя и свою жену – Авакову Инну Дмитриевну, которая, как отмечается, живет в Харькове.
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Недвижимость Авакова
Арсен Аваков, который стал рекордсменом по длинным в истории Украины с самым большиы сроком пребывания в должности, задекларировал недвижимость, которая принадлежит ему или жене, только в Харьковской области:
- квартира на 657 кваратних метров в Харькове (цена на момент приобретения в 2003 году – 965 тысяч гривен или почти 180 тысяч долларов в то время)
- квартира в Харькове на 70 квадратов,
- квартира в Чугуеве Харьковской области на 55 квадратов,
- земельные участки в Харьковской области.
При этом в Киеве, где и работает Арсен Аваков, ему не принадлежит никакая недвижимость. Там он арендует номер в гостинице "Киев".
Никакого транспорта министр также не задекларировал – ни собственного, ни арендованного, ни служебного. Из этого можно сделать вывод, что он пользуется общественным транспортом.
Министр-коллекционер
Также Арсен Аваков "похвастался" в своей декларации рядом коллекций:
- картин,
- часов,
- марок,
- оружия,
- дорогих вин марки Chateau Mouton-Rothschild.
Наиболее интересными являются именно вина, ведь, например, бутылка Chateau Mouton-Rothschild 1945 года может стоить более 350 тысяч гривен.
Цена других вин – в пределах от 20 до 50 тысяч гривен за бутылку.
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Компании и доходы Авакова
Украинский министр владеет 100% в компании Avitalia s. r. l. в Италии. Стоимость в декларации указана в 8 миллионов 832 тысячи гривен
Зато Инна Авакова имеет долю в 29,17% в компании ООО "Подстепное Солнце". Почти треть компании оценивается в 35 миллионов гривен.
При этом никакого дохода в 2020 году последняя семьи Аваковых не принесла. Зато от итальянской компании жена министра заработала за год более 1 миллион 137 тысяч гривен.
Еще 3 миллиона 241 тысячу Инна Авакова получила зарплаты из компании ПАО "Инвестор". Сам министр задекларировал 692 тысячи гривен зарплаты и незначительные доходы от процентов в банках.
Сбережения главы МВД
Арсен Аваков вместе с женой держит часть денег на счетах в банках, а еще часть в наличных деньгах. В общем сбережения их семьи являются:
- около 1 миллиона 170 тысяч гривен,
- почти 450 тысяч долларов,
- около 1 миллиона 700 тысяч евро,
- почти 20 тысяч фунтов стерлингов,
- 96 тысяч японских иен,
- 300 австралийских долларов.
В основном объекты собственности остались неизменными, если сравнить с 2019 годом. Единственное, что книг несколько прибавилось, а количество бутылок вина стала меньше. Глумитесь,
– рассказал Арсен Аваков.
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