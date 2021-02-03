Комитет по правовой политике Верховной Рады рассматривает кандидатов на должности судей Конституционного суда. Сама процедура на должности предусматривает конкурсный отбор. Однако у нас это происходит по-другому.

Источник: 24 канал

Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков рассказал, как следовало бы избирать новых судей КСУ, чтобы не наступить на те же грабли и таки выбрать добродетельных. Об этом он говорил в прямом эфире.

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Эксперт отметил, что конкурсная комиссия должна состоять из независимых международных и украинских экспертов. Кроме того, сначала судей должны проверять по таким критериям, о которых говорится в Конституции:

на добропорядочность;

являются ли они юристами с соответствующим уровнем компетентности;

имеют ли высокие моральные качества.

Так что никакой это не конкурс, это просто имитация, которая лишь формально, в законе, так называется. Как следствие – политические назначенцы в Конституционный суд,

– отметил Жернаков.

Как на самом деле выбирают судей

Поэтому специалист объяснил, на самом ли деле соблюдаются все требования при отборе судей КСУ. По его словам, на самом деле конкурс проходит так: все кандидаты просто приходят на комитет по правовой политике и рассказывают о том, "как они любят Конституцию". Потом за кого-то из них голосуют абсолютно политическим способом

"Нет никаких утвержденных процедур, порядка проверки добропорядочности. Доходит до того, что, например, Павленко (кандидат от ОПЗЖ – 24 канал) не имеет стажа. Конституция требует 15 лет стажа, а он лишь 6 лет назад окончил юридический факультет и вообще не работал по специальности. Но даже это комитет не может проверить", – отметил Жернаков.

Конкурс на должности судей КСУ: что известно

Сейчас есть 3 вакантные позиции, 2 судей должна утвердить и делегировать именно Верховная Рада.

В ноябре 2020 года парламент провалил голосование судей КСУ. Поэтому комитет объявил новый конкурс.

На одно из кресел судьи претендуют 2 действующих народных депутата – Ольга Совгиря от "Слуги народа" и Юрий Павленко от ОПЗЖ. По словам экспертов, его может выиграть именно Совгиря.

– Ольга Совгиря от "Слуги народа" и Юрий Павленко от ОПЗЖ. По словам экспертов, его может выиграть именно Совгиря. Другие претенденты – Николай Сирый, предложенный "Европейской Солидарностью", кандидат от "Батькивщины" Ольга Бондарь-Петровская и Дмитрий Журавлев от депутатской группы "Довіра".

Однако в Центре противодействия коррупции сетуют, что профильный комитет без каких-либо обсуждений кандидатов, почти единогласно решил, что все кандидаты соответствуют требованиям Конституции и Закона "О КСУ", и инициировал проведение в отношении них специальной проверки. Мол, такое решение Комитета явно противоречит требованиям Конституции и последним рекомендациям Венецианской Комиссии, которая отметила необходимость реформы процедуры отбора судей.

Смотрите видео 24 канала: эксперт рассказал о назначении судей КСУ