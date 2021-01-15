С 16 января в Украине в сфере обслуживания должны предоставлять гражданам услуги исключительно на украинском языке. Однако с таким нововведением соглашаются не все. Что делать, если поставщики услуг будут отказываться общаться с клиентами на украинском – читайте далее.

Если работники определенного заведения отказываются общаться на украинском – это строгое нарушение языкового закона. Об этом в эфире 24 канала сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

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Что делать в таком случае

► Жаловаться на горячую линию заведения

"Я рекомендую неуклонно жаловаться на горячую линию этого учреждения – поверьте, в течение короткого времени этот человек может быть уволен", – заверил Креминь.

► Обращаться на горячую линию и официальный сайт Уполномоченного

"Мы в течение короткого времени готовы установить все обстоятельства, исследовать предоставленные факты, если, скажем, будет аудио- или видео файл", – подчеркнул Креминь.

По его словам, в ведомстве готовы сделать все, чтобы все учреждения соблюдали закон.

Мы на стороне граждан Украины,

– заверил языковой омбудсмен.

Что делать, если вас отказываются обслуживать на украинском / Инфографика 24 канала