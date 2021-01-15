Как действовать, если вас отказываются обслуживать на украинском: советы языкового омбудсмена
С 16 января в Украине в сфере обслуживания должны предоставлять гражданам услуги исключительно на украинском языке. Однако с таким нововведением соглашаются не все. Что делать, если поставщики услуг будут отказываться общаться с клиентами на украинском – читайте далее.
Если работники определенного заведения отказываются общаться на украинском – это строгое нарушение языкового закона. Об этом в эфире 24 канала сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
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Что делать в таком случае
► Жаловаться на горячую линию заведения
"Я рекомендую неуклонно жаловаться на горячую линию этого учреждения – поверьте, в течение короткого времени этот человек может быть уволен", – заверил Креминь.
► Обращаться на горячую линию и официальный сайт Уполномоченного
"Мы в течение короткого времени готовы установить все обстоятельства, исследовать предоставленные факты, если, скажем, будет аудио- или видео файл", – подчеркнул Креминь.
По его словам, в ведомстве готовы сделать все, чтобы все учреждения соблюдали закон.
Мы на стороне граждан Украины,
– заверил языковой омбудсмен.
Что делать, если вас отказываются обслуживать на украинском / Инфографика 24 канала
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