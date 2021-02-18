Удар по медведчуковским каналам: действительно ли Зеленского как будто "подменили" – опрос
В течение февраля 2021 года президент Владимир Зеленский принял ряд жестких решений, которые крайне положительно удивили часть украинцев. Например, глава государства подписал указ, которым заблокировали медведчуковские телеканалы.
Источник:24 канал
24 канал предлагает и вам высказать свое мнение относительно того, действительно ли Зеленского как будто "подменили".
Кстати Каким будет эффект от закрытия медведчуковских каналов: опрос
Последние решения Зеленского
- Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля применил санкции против Тараса Козака – нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и соратника кума Путина Виктора Медведчука. Указ подписал президент Владимир Зеленский.
- Таким образом медведчуковские телеканалы ZIK, NewsOne, "112 Украина" прекратили вещание.
- Кроме того, президент созывает еще одно заседание СНБО, часть которого будет закрытой. Нардепы утверждают, что будут обсуждать обострение на Донбассе.
- Кроме того, на заседании якобы планируют рассмотреть введение санкции против бизнес-структур, вероятно, связанных с Медведчуком.
- Заметим, 17 февраля Зеленский сменил состав СНБО. Туда вошла министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.
- К слову, накануне Служба безопасности Украины объявила подозрение пророссийскому блогеру Анатолию Шарию по двум статьям. Одна касается госизмены, другая – нарушения равноправия людей в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.
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