В течение февраля 2021 года президент Владимир Зеленский принял ряд жестких решений, которые крайне положительно удивили часть украинцев. Например, глава государства подписал указ, которым заблокировали медведчуковские телеканалы.

24 канал предлагает и вам высказать свое мнение относительно того, действительно ли Зеленского как будто "подменили".

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