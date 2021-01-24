Ученые утверждают, что за полчаса смеха в день человек будет здоровым не только физически, но и ментально. Природой смеха интересовались философы еще в Древней Греции.

Продолжает ли жизнь смех? Может ли он заменить физические упражнения? Знаем ли мы все об этом феномене – узнайте в программе "Осторожно, миф!" на 24 канале.

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Миф 1. Смех продлевает жизнь

Лидер интернет-скетчкома "Наши без Раши" Роман Гапачило рассказал: "Мало кто знает, что во время смеха выделяются эндорфины, которые обезболивают. Человек, который смеется, может любую боль переносить значительно легче, чем человек, который четко отслеживает состояние своего здоровья".

Когда человек искренне и громко смеется, выделяется большое количество эндорфинов, которые улучшают наше настроение и повышают жизненный тонус. Это способствует продлению и лучшему качеству жизни,

– отметила врач-психиатр Ольга Юрценюк.

Во время смеха задействуются более 80 различных мышц разных. Также ускоряется сердцебиение, улучшается кровообращение всеми внутренними органами. Это приводит к тому, что улучшаются обменные процессы, работа внутренних органов и систем.

"Действительно, смех продлевает жизнь, если он является выражением доброй социализации человека. Человек, который чувствует себя комфортно среди других и общается через смех, он амортизирует проблемы своей жизни, в том числе и стрессовости", – отметил психиатр Олег Чабан.

Миф 2. Смех без причины – признак пониженного интеллектуального уровня

Смех – очень сложное понятие, которое характерно животным, особенно високосоциализованим животным. Поэтому просто рассматривать смех без причины, как признак низкого IQ, нельзя.



Что означает смех без причины / Фото Getty Images

Признак заболевания

Бывают ситуации, когда человек смеется без причины и это является признаком заболеваний:

пониженной олигофрении;

психических заболеваний, таких как маниакальное состояние.

Не только люди могут смеяться. Например, одна лесозаготовительная компания с Орегона решила рассмешить и лес: высадив в определенном порядке вечнозеленую пихту и лиственницу, листочки которой каждую осень желтеют и впоследствии опадают.

Как смеется лес: смотрите видео

Смеются еще собаки и шимпанзе. Более того, даже крыс можно рассмешить. Если их пощекотать, то они выдают ультразвуковые смехоподобные вокализации.

Миф 3. Длительный смех может заменить физические упражнения

Смех, как отметил профессор Олег Чабан, позволяет держать себя в хорошей физической форме. В то же время элементарная получасовая пробежка в 10, а то и в сотни раз больше сожжет калорий, чем смех.

Когда люди в семье много смеются, то они становятся выносливее к внешним воздействиям, в частности к разочарованиям жизни,

– отметил Чабан.

Отметим! Ребенок в течение дня может смеяться примерно 300 – 400 раз, а вот взрослый человек всего 10 – 15 раз в день.

В то же время смеяться нужно искренне, непринужденно, по-дружески, весело, а не нагло, враждебно, саркастически или нервно. Оказывается, смеяться над чьими-то неудачами или курьезами – тоже заложено природой.



Что может заменить длительный смех / Фото Getty Images

Эффект Чаплина

Мы подвергаемся эффекту Чарли Чаплина, ибо подсознательно рады, что не оказались в подобной ситуации, смогли ее предусмотреть и не попасть в подобную историю. Потому что тогда надо было бы смеяться над собой.

Миф 4. Смеяться над собой, как и улыбаться себе – это нездоровый признак

"Полезным и простым методом развития позитивного мышления является улыбка самому себе, даже если не очень весело. Тогда импульсы от лицевых мышц идут в мозг. Он понимает, что человек улыбается и дает соответствующую реакцию к внутренним органам. Тогда начинает ускоряться сердцебиение и запускается процесс улучшения твоего настроения", – рассказала врач Юрценюк.

Миф 5. Количество и качество украинского юмора уменьшается

Современное пространство – социокультурное. Оно имеет большое значение для чувства юмора, для формирования его понимания и влияет на смех людей.



Какова ситуация с украинским юмором / Фото Getty Images

Роман Гапачило отметил, что украинский юмор эволюционирует, его формы меняются. "Мы участвуем в создании украинского контента и хотим, чтобы он был острым", – добавил юморист.

Миф 6. В соцсетях – все улыбчивые и счастливые, кроме меня

Если проанализировать, сколько улыбающихся фотографий есть в соцсетях, создается впечатление, что человечество стало максимально счастливым. Но это неправда.

Люди играют какие-то роли, которые заканчиваются большим разочарованием. Нет естественной реакции: недовольства, гнева. Есть только одна фальшивая улыбка, которую кто-то коллекционирует за лайками,

– сказал Чабан.

Уровень счастья украинцев – один из самых низких в мире. Если вы чувствуете, что уровень стресса зашкаливает – обратитесь к смехотерапии.

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Еще с семидесятых годов прошлого века это был довольно популярный метод борьбы с перегрузкой, хроническими болезнями, просто плохим настроением и невежеством.