Ирина Венедиктова часто действует именно в интересах президента Владимира Зеленского и Офиса Президента. Президент не увольняет генпрокурора несмотря на то, что она плохо работает – его все устраивает.

Такое мнение высказала юрист "Центра противодействия коррупции" Елена Щербан. По ее словам, Венедиктова превратилась в ручного прокурора не только для Зеленского, но и для всего его окружения.

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"Очевидно, что дела, которыми занимается Венедиктова, и действия, которые она совершает – они точно часто в интересах президента и его окружения", – заверила Щербан.

Она вспомнила о деле Олега Татарова и "Роттердам+". Щербан отметила, что олигарх Ринат Ахметов неоднократно помогал президенту и его партии "Слуга народа". У него есть собственная группа в парламенте, именно поэтому генпрокурор может не реагировать на уголовные производства и не совершать действия, которые должна.

Действительно, абсолютно ручной генеральный прокурор. Свидетельством этого также является то, что Зеленский обещал ее уволить, если не будет результата. Однако мы видим, что несмотря на отсутствие результата ее не увольняют. Это значит, что их все устраивает,

– подытожила юристка.

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