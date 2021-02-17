В Киеве продолжаются баталии вокруг проспекта имени Степана Бандеры, который ранее назывался Московский. Недавно Окружной админсуд Киева отменил его переименование и постановил вернуть старое название.

Вследствие соответствующего решения свои старые названия должны получить еще несколько киевских улиц, в частности, Кутузова и Суворова. Все из-за того, что якобы была нарушена процедура переименования во время "декоммунизации".

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Юрист Игорь Ясько отметил, что до 30 дней с момента обнародования полного текста подается апелляция. Обычно ее могут рассматривать до 60 дней в апелляционном административном суде.

"После того, как апелляционный суд вынесет свое решение, оно уже вступит в законную силу. То есть, 30 дней на подачу и 60 дней на принятие решения. Мы можем иметь готовое решение максимум за 3 месяца", – сказал юрист.

Что может предсказывать игра с переименованием

По словам юриста Игоря Ясько, второй раз подавать иск по этому делу уже будет нельзя – если только не обнаружатся новые обстоятельства. Поэтому решение, которое примут относительно названий этих улиц, должно быть окончательным.



Второй раз подавать иск по делу уже будет нельзя / Фото "Слово и дело"

В то же время политолог Олег Саакян считает, что игра с переименованиями улиц – это дополнительный способ заработать рейтинг. Поэтому и в будущем дискуссии по истории не прекратятся.

Это действительно политический энергетик или даже политический наркотик. Поскольку дает кратковременный эффект, будоражит эмоции и поднимает кратковременно рейтинги на противопоставлении себя другим,

– сказал Саакян.

Он добавил, что в соответствующем случае речь идет о кратковременной электоральной инъекции. Однако, когда их много, то это вызывает зависимость, которая "выхолащивает" качественную политику, сказал политолог.

Что говорят в Киевском горсовете

В Киевском городском совете уже заявили, что подадут апелляцию на решение ОАСК. Такая ситуация уже была в июне 2019 года, когда Окружной суд отменил название проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Однако апелляционный суд Киева признал законным переименование этих проспектов. Киевские депутаты уверены, что апелляция снова будет успешной, а декоммунизированные названия останутся без изменений.

Киевские депутаты уверены в успехе апелляции / Фото 24 канала

Власти Киева обязательно будут подавать апелляцию и на это, как и на все другие подобные решения, сказал депутат Киевского городского совета Сергей Таран.

Думаю, что это плохой сигнал для общества. Он показывает то, что украинцы никак не могут определиться, кто они, какая у них история и что они вообще думают о собственном будущем,

– добавил Таран.

Ограничение полномочий ОАСК – не панацея

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали 3 законопроекта президента, которые, в частности, предусматривают сокращение полномочий Киевского Окружного админсуда.

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Дела, где ответчиками являются центральные органы власти, сразу должны рассматриваться в Верховном Суде. Однако, депутат Киевсовета Зоя Ярош считает, что такое решение не является панацеей. К тому же это может не понравиться и международным партнерам Украины.

Судебная система должна быть комплексной, она должна иметь свою стратегию, которая должна быть доведена до общества и юридического сообщества,

– заметила Ярош.

Специалисты убеждены, что стоит ждать повторных попыток вернуть улицам и другим географическим объектам старых названий, которые были до декоммунизации. Ведь это тема, на которой пророссийские силы могут постоянно спекулировать и пытаться заработать себе дополнительные политические баллы.