Денис Шмыгаль отреагировал на отключение поставок газа в Донецкой области. Премьер-министр подчеркнул, что виновным в том, что люди остались без тепла является "Донецкоблгаз".

Что говорит Шмыгаль о ситуации в Донецкой области

"Донецкоблгаз" вопреки постановлению Кабинета Министров 6 марта отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго".

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Шмыгаль подчеркнул, что это привело к тому, что полтысячи жилых домов и ряд социальных объектов, в частности больницы, остались без тепла.

Совместно с председателем Донецкой ОГА, профильными министрами, руководством НАК "Нафтогаз" и НКРЭКУ мы в срочном порядке начали восстанавливать теплоснабжение,

– рассказал премьер.

Он отметил, что для того, чтобы решить проблему и вернуть тепло в дома жителям Донетчины, понадобилось меньше суток.

"Уверен, незаконные действия "Донецкоблгаза", который пренебрег потребностями людей и поставил под угрозу их жизнь и здоровье, не останутся без соответствующей реакции. Правоохранители уже открыли уголовное производство", – заявил чиновник.

Шмыгаль также поблагодарил всех за оперативную и слаженную работу.

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