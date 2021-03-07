Действия "Донецкоблгаза" не будут без реакции, – Шмыгаль
Денис Шмыгаль отреагировал на отключение поставок газа в Донецкой области. Премьер-министр подчеркнул, что виновным в том, что люди остались без тепла является "Донецкоблгаз".
Источник:фейсбук Дениса Шмыгаля
Что говорит Шмыгаль о ситуации в Донецкой области
"Донецкоблгаз" вопреки постановлению Кабинета Министров 6 марта отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго".
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Шмыгаль подчеркнул, что это привело к тому, что полтысячи жилых домов и ряд социальных объектов, в частности больницы, остались без тепла.
Совместно с председателем Донецкой ОГА, профильными министрами, руководством НАК "Нафтогаз" и НКРЭКУ мы в срочном порядке начали восстанавливать теплоснабжение,
– рассказал премьер.
Он отметил, что для того, чтобы решить проблему и вернуть тепло в дома жителям Донетчины, понадобилось меньше суток.
"Уверен, незаконные действия "Донецкоблгаза", который пренебрег потребностями людей и поставил под угрозу их жизнь и здоровье, не останутся без соответствующей реакции. Правоохранители уже открыли уголовное производство", – заявил чиновник.
Шмыгаль также поблагодарил всех за оперативную и слаженную работу.
Донеччина без газа: главное
- Утром 6 марта "Донецколгаз" прекратил поставки "Донецктеплокоммунэнерго". Люди остались без тепла.
- Поставщик газа заявил, что компания задолжала 1,5 миллиарда гривен, поэтому, согласно закону, газ подавать перестали.
- Поставки газа возобновили ночью на 7 февраля.
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