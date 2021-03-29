В красной зоне оказались город Киев и еще 10 областей Украины. Последними в список таких регионов попали Ровненщина и Черниговщина. Ситуация в Харькове, Одессе, Днепре и Львове остается критической.

Рост количества больных обусловлен "британским" штаммом коронавируса, который втрое заразнее и имеет меньший инкубационный период. Он поражает младшую возрастную группу, поэтому теперь госпитализируют людей в возрасте до 30 лет.

Важно Несмотря на высокую динамику госпитализаций, в красной зоне остались 10 регионов

Одесса

Со вторника, 23 марта, жесткий локдаун ввели в Одесской области. Количество больных коронавирусом в регионе растет бешеными темпами.

По словам главы Одесской областной государственной администрации Сергея Гриневецкого, в области чрезвычайно высокая смертность – 68 человек на 100 тысяч населения.

В Одессе разворачивают новые кровати

В регионе начали разворачивать дополнительные кровати. Из-за того, что массово заболевают медработники, врачи опасаются, что больных на COVID-19 не будет кому лечить. Одесская область за 2 недели имеет развернутые 500 койкомест.

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Также В Одесской области закрыли непродовольственные рынки и торгово-развлекательные центры. Спортзалы и парикмахерские принимают по записи, а кафе работают только на вынос. В общественный транспорт пускают только на сидячие места.

Львов

В красную зону Львовщина официально вошла с 25 марта. В Больнице скорой помощи экстренно обустроили 150 дополнительных коек в помещениях, которые арендовал медколледж. Палаты разместили в учебных аудиториях.

У нас в больнице скорой помощи 450 пациентов больных коронавирусом. Это тяжелые и средней степени тяжести пациенты. Все кислородозависимые. "Легких" пациентов мы даже не госпитализируем,

– рассказал гендиректор больницы Олег Самчук.

Всего в течение следующих нескольких недель только во Львове должны развернуть 700 коек. Чтобы предотвратить нехватку медицинских работников, в городе также начали формировать базу врачей.

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Как рассказал мэр Львова Андрей Садовый, горсовет обратился к медикам в соцсетях. Уже через полтора суток заявили о своем желании 350 медицинских работников, работающих в частном бизнесе, а также в других областях.

Днепр

В то же время в Днепре городская комиссия ввела карантинные ограничения, не дожидаясь показателей красной зоны. Там ввели определенные правила, в частности:

ограничили проезд для льготников;

старшеклассников отправили на каникулы.

Также ограничения получили и заведения питания. Им разрешили работать только с соблюдением дистанции – 10 квадратных метров на одного клиента.

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Харьков

Из-за "британского" штамма коронавируса чаще болеют дети. На Харьковщине количество детских ковид-госпитализаций возросло вдвое. В областной детской инфекционной больнице уже более 140 пациентов, а мест всего 158.

Что планирует делать власть

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что всю страну не будут закрывать на локдаун, ведь не выдержит экономика. Зато могут остановить движение транспорта.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает всеукраинского локдауна в случае ухудшения ситуации.