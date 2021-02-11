У главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеки родилась дочь в Луганске в 2014 году. Из-за захвата города его жене пришлось пережить немалый стресс. В том числе и то, что рожала она под вымышленной фамилией.

Дейнеко рассказал, что дочь у него родилась 21 мая. В этот период он был начальником Луганского пограничного отряда.

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Во то время, когда жена Дейнеко рожала, Луганск захватили боевики.

"Она была вынуждена рожать в районной больнице, где только один врач знал, кем она является на самом деле. Она действительно рожала под вымышленной фамилией", – рассказал глава Госпогранслужбы.

Женщина пролежала в больнице еще месяц. Дейнеко мог навещать ее максимум раз в неделю.

Я приезжал в обычном спортивном костюме, с 2 пистолетами и 2 гранатами, потому что сдаваться в плен нельзя было,

– заверил Дейнеко.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала