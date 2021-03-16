Дедушкой скандальной 8-летней блогерши Миланы оказался чиновник Верховной Рады, – СМИ
Внимание общества не отпускают отношения 8-летней модели Миланы Маханец с 13-летним блогером Пашей Паем. Дедушкой девочки оказался Сергей Шумейко – главный консультант секретариата парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики.
Источник:"Сегодня"
Журналисты издания выяснили, что в одной из соцсетей на странице Миланы есть список ее родственников.
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Дедушка 8-летней блогерши – чиновник Рады
В графе "дедушка" у блогерши указан Сергей Шумейко 1962 года рождения. Он – главный консультант секретариата комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.
Правдивость информации подтвердил и сам Шумейко. На вопрос, является ли он дедушкой Миланы Маханец, мужчина ответил: "Есть такое".
Однако к скандалу с фотографиями своей 8-летней внучки он относится спокойно. "Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть свое мнение", – отметил мужчина.
Напомним, на днях в сети разгорелся скандал по поводу откровенных постов 8-летней модели Миланы Маханец с ее парнем – 13-летним блогером Павлом Паем.
У девочки на странице в соцсети дедушкой указан Сергей Шумейко /Скриншот "Сегодня"
Шумейко работает в Верховной Раде / Скриншот "Сегодня"
Что известно об отношениях 8-летней блогерши
- Милана Маханец – модель и блогер в соцсетях Instagram и Likee. А еще 8-летняя девочка встречается с 13-летним блогером Пашей Паем.
- Парень и девочка на своих страницах в инстаграме публикуют фото, на которых целуются, обнимаются и лежат в постели.
- Мама девочки поддерживает такие отношения дочери и якобы даже помогает создавать контент.
- На это уже отреагировал детский омбудсмен Николай Кулеба. Он обратился в офис генпрокурора, Киберполицию и Министерство внутренних дел.
- После этого полиция открыла уголовное дело из-за отношений детей.
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