Внимание общества не отпускают отношения 8-летней модели Миланы Маханец с 13-летним блогером Пашей Паем. Дедушкой девочки оказался Сергей Шумейко – главный консультант секретариата парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Журналисты издания выяснили, что в одной из соцсетей на странице Миланы есть список ее родственников.

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Дедушка 8-летней блогерши – чиновник Рады

В графе "дедушка" у блогерши указан Сергей Шумейко 1962 года рождения. Он – главный консультант секретариата комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

Правдивость информации подтвердил и сам Шумейко. На вопрос, является ли он дедушкой Миланы Маханец, мужчина ответил: "Есть такое".

Однако к скандалу с фотографиями своей 8-летней внучки он относится спокойно. "Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть свое мнение", – отметил мужчина.

Напомним, на днях в сети разгорелся скандал по поводу откровенных постов 8-летней модели Миланы Маханец с ее парнем – 13-летним блогером Павлом Паем.



У девочки на странице в соцсети дедушкой указан Сергей Шумейко /Скриншот "Сегодня"



Шумейко работает в Верховной Раде / Скриншот "Сегодня"

Что известно об отношениях 8-летней блогерши