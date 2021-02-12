Как деда Кивы расстреляли во Львове фашисты, и тот выжил: нардеп снова выдал странное заявление
Одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива снова отличился неоднозначным и одновременно громким заявлением. На этот раз он рассказал, как его деда в далеком 1945 году во Львове расстреляли местные жители. Мужчина выжил, "но память об этом осталась".
Источник:24 канал
Такое Кива написал под своим сообщением в фейсбуке. В этом сообщение политик в лучших традициях пропаганды Кремля в очередной раз напомнил о "зверствах бандеровцев". Заметим, что именно такими баснями любят пугать обычных россиян, которые историю учат только с экранов телевизора.
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Так называемый оппозиционер в ответ на сообщение одного из своих подписчиков рассказал историю, как в 1945 году его деда – Филиппа Денисовича Киву – отправили во Львов. Мужчина, между прочим, был героем СССР.
Там его расстреляли местные жители. Дед выжил, но память об этом осталась... У них фашизм в крови, который регулируется только страхом!
– подчеркнул парламентарий.
И само заявление Кива под не менее неоднозначным сообщением его подписчиков / Скриншот
Что еще похожего делал Кива в последнее время
- В конце 2020 года он натянул шапку-ушанку с красной советской звездой на лбу. В то же время заявил: "Нацист, арестуют меня с этой звездой, мой дед, резал глотки фашистам!" Так политик отреагировал на события во Львове, где задержали 19-летнего юношу из Киева. Тот также нацепил на себя запрещенную коммунистическую символику и вышел в таком виде в центр.
- Совсем недавно Кива озаботился судьбой вандалов, которые облили краской памятник Степану Бандере во все том же Львове. Политик, в частности, назвал злоумышленников "героями". В ответ на это председатель ЛОГА Максим Козицкий пригласил ОПЗЖиста во Львов и пообещал "теплый и горячий прием".
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