До Нового года осталось очень мало, впрочем Деды Морозы в достаточно печальном настроение. Из-за пандемии коронавируса украинцы реже пользуются услугой живого поздравления для детей. Сады и школы от празднований отказались, а домой заказывать гостей родители опасаются.

Кроме того, от Дедов Морозов требуют отрицательные тесты на коронавирус. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сколько стоит поздравления от Деда Мороза

В связи с пандемией Деды Морозы осваивают новый вид поздравлений – звонки онлайн.

Цена такого поздравления в Киеве стартует от 1000 гривен.

Личный визит домой обойдется намного дороже – до 10 тысяч гривен.

"Дед Мороз" Владимир, уже 20 лет переодевается в сказочного героя, признается, что в 2020 году заказов очень мало. Кстати, Снегурочкой в этом году он взял свою дочь. Чтобы иметь больше заказов, Владимир специально сдал ПЦР-тест.

Я сдал анализ, он у меня отрицательный. Это для особо требовательных, чтобы показать,

– рассказал мужчина.

Кстати, на ВДНХ в столице встреча детей с Дедом Морозом длится всего 15 минут, а в группе может находиться до 10 человек. К гостям подходят только эльфы в масках, а главный герой сидит за столом на расстоянии 2 метров.

Обратите внимание! В Бельгии после визита Санта-Клауса в дом престарелых, умерли 18 пациентов. Оказалось, что у мужчины был коронавирус, а в заведении не соблюдали правила карантина.