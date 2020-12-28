Дед Мороз на дом с негативным тестом на COVID-19: во сколько обойдется услуга
До Нового года осталось очень мало, впрочем Деды Морозы в достаточно печальном настроение. Из-за пандемии коронавируса украинцы реже пользуются услугой живого поздравления для детей. Сады и школы от празднований отказались, а домой заказывать гостей родители опасаются.
Кроме того, от Дедов Морозов требуют отрицательные тесты на коронавирус. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Сколько стоит поздравления от Деда Мороза
В связи с пандемией Деды Морозы осваивают новый вид поздравлений – звонки онлайн.
- Цена такого поздравления в Киеве стартует от 1000 гривен.
- Личный визит домой обойдется намного дороже – до 10 тысяч гривен.
"Дед Мороз" Владимир, уже 20 лет переодевается в сказочного героя, признается, что в 2020 году заказов очень мало. Кстати, Снегурочкой в этом году он взял свою дочь. Чтобы иметь больше заказов, Владимир специально сдал ПЦР-тест.
Я сдал анализ, он у меня отрицательный. Это для особо требовательных, чтобы показать,
– рассказал мужчина.
Кстати, на ВДНХ в столице встреча детей с Дедом Морозом длится всего 15 минут, а в группе может находиться до 10 человек. К гостям подходят только эльфы в масках, а главный герой сидит за столом на расстоянии 2 метров.
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