Мер Львова Андрій Садовий свого часу створив партію "Самопоміч". У 2014 році вона прийшла до парламенту та мала високий кредит довіри. Сьогодні ж ця політсила обмежується лише участю у житті декількох міст, де пройшла до місцевих або обласних рад. Також її представники здобули перемогу на виборах міських голів.

Натомість на останніх парламентських виборах "Самопоміч" до Ради так і не пройшла. Вона не подолала навіть бар'єр у 1%.

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За президенства Порошенка на Самопоміч дуже тиснули

Найскладнішими днями своєї політичної кар'єри Андрій Садовий називає часи Порошенка. Каже, що це якраз і був час, коли він відчув персональний тиск із боку голови держави.

"Самопоміч" не хотіла голосувати за ті чи інші рішення у парламенті. Наприклад, не голосували за судову реформу. Петро Олексійович вирішив, що можна нас нагинати. Був конфлікт. І ми фактично 2 роки прожили у сміттєвій блокаді,

– підкреслює міський голова Львова.

За його словами, його місто продукує 600 тонн сміття щодня. І тоді не давали можливості вивозити його на інші полігони України.

"Перед цим підпалили полігон у Львові та заблокували його роботу. В мене щодня були проблеми, куди вивезти 600 тонн сміття", – зауважив Садовий.

Він додає, що йому безпосередньо Порошенко казав: ти проголосуй, і ми знімемо блокаду.

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Зеленський прийшов на тренді: всі старі – погані

Садовий зазначив, що сьогодні прийшли до влади люди, які не мали жодного досвіду, ніколи не були в політиці. І це є великою помилкою.

"Зеленський прийшов на тренді: всі старі – погані. Так ми – ж свіжі. Ні-ні, ви – всі погані", – підкреслив він.

За словами львівського мера, цього не зрозумів і Святослав Вакарчук.

Я йому пропонував: об'єднаймо наші потенціали перед виборами. Ми і "Голос". Давай разом щось робитимемо. "Ні, – відповідь Вакарчука, – ви є старими, ми – нові". Це політичне невігластво,

– констатував Садовий.