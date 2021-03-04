Совсун розповіла про всі зібрані докази.

До речі Зібрали підписи: нардепи звернуться до КСУ через призначення Шкарлета

Що відомо про допит

Слідчий ДБР працює над тим, щоб отримати додаткові відео голосування, зокрема від Управління держохорони.

За словами Совсун, відео поки немає, однак нардепи подали звернення до Офісу Генпрокурора про те, що УДО порушило закон, не надавши відео на запит. За цим фактом також вже відкрили кримінальну справу.

Чому це важливо

Шкарлета приназчили голосуванням у Раді 17 грудня 2020 року. Його підтримали 226 нардепів. Саме стільки голосів потрібно для призначення.

Тому навіть порушення в 1 голос є вирішальним, аби визнати призначення нелегітимним.

У "Голосі" наголошують, що народного депутата від ОПЗЖ Григорія Суркіса не було в залі, однак його картка проголосувала "за".

Совсун припустила, що було 6 – 8 депутатів, які начебто голосували, але насправді вони були відсутніми.

До речі, перед тим ДБР викликало 4 нардепів від "Голосу" на допит як свідків про ймовірне кнопкодавство. Депутати навіть звернуться до Конституційного Суду через призначення Шкарлета.

Зверніть увагу! Шкарлет складав присягу під крики нардепів " Ганьба". Все через плагіат в його наукових працях та причетністю до "Партії регіонів".