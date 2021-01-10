Даже после заявлений об эффективности: Путин до сих пор не вакцинировался "Спутником V"
Владимир Путин уверял, что российская вакцина "хорошая, безопасная и эффективно действующая". Однако президент России до сих пор не получил прививку препаратом против коронавируса "Спутник V".
На фоне заявлений Путина о препарате против COVID-19 в одном из российских телеграм-каналов появилась информация, что он вакцинировался 5 января. Однако соответствующие данные опроверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
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Представитель президента России 10 января завил, что Путин пока не делал прививку от коронавируса.
Нет, это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам,
- сказал Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина уже уверял, что президент России "будет делать прививки, он принял такое решение и ждал завершения всех формальностей".
Что известно о "Спутнике V"
- Вакцину против коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года.
- Несмотря на то, что российский препарат не прошел третьей фазы испытаний, население России все же начали вакцинировать.
- Однако после соответствующей прививки пациенты все равно болеют COVID-19.
- Западные страны назвали заблаговременное использование тестовой вакцины рисковым экспериментом над людьми. 60% россиян также не готовы вакцинироваться "Спутником V".
- В то же время известно о сильных побочных эффектах от российской вакцины. Однако некоторые страны готовы закупить ее. В частности, Венгрия получила российскую вакцину и исследует ее.
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