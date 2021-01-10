Владимир Путин уверял, что российская вакцина "хорошая, безопасная и эффективно действующая". Однако президент России до сих пор не получил прививку препаратом против коронавируса "Спутник V".

На фоне заявлений Путина о препарате против COVID-19 в одном из российских телеграм-каналов появилась информация, что он вакцинировался 5 января. Однако соответствующие данные опроверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

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Представитель президента России 10 января завил, что Путин пока не делал прививку от коронавируса.

Нет, это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам,

- сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина уже уверял, что президент России "будет делать прививки, он принял такое решение и ждал завершения всех формальностей".

Справка. 17 декабря 2020 года президент России объяснил, почему до сих пор не вакцинировался против коронавируса. По словам Путина, он не входит в категорию населения, которой сейчас делают прививки.

Что известно о "Спутнике V"