Работники Укрзализныци показали, как им приходится разжигать в салоне, чтобы растапливать лед на окнах. Для этого используют бумагу.

Железнодорожники пытаются растопить лед, чтобы хотя бы было маленькое окошечко, чтобы виднелись сигналы.

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Что говорят железнодорожники

Машинисты обратились к руководству, в частности, к главе правления "Укрзализныци" Владимиру Жмаку.

Ну что, Жмак, железнодорожники не заслуживают повышения зарплаты? Почему нет даже стеклообогревателей?

– возмутился железнодорожник.

На видео видно, как мужчина палит бумагу возле окна, чтобы разморозить его. Все окно сковал лед, дороги почти не видно.

Обратите внимание! Украину с 7 февраля накрыла непогода. Машины оказались в ловушке, а поезда задерживались в пути на 6 – 7 часов.

Машинисты разжигают бумагой, смотрите видео: