Даже не видно сигналов: железнодорожники вынуждены разжигать в салоне бумагой – видео
Работники Укрзализныци показали, как им приходится разжигать в салоне, чтобы растапливать лед на окнах. Для этого используют бумагу.
Источник:PavlovskyNews
Железнодорожники пытаются растопить лед, чтобы хотя бы было маленькое окошечко, чтобы виднелись сигналы.
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Что говорят железнодорожники
Машинисты обратились к руководству, в частности, к главе правления "Укрзализныци" Владимиру Жмаку.
Ну что, Жмак, железнодорожники не заслуживают повышения зарплаты? Почему нет даже стеклообогревателей?
– возмутился железнодорожник.
На видео видно, как мужчина палит бумагу возле окна, чтобы разморозить его. Все окно сковал лед, дороги почти не видно.
Машинисты разжигают бумагой, смотрите видео:
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