В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что на покойного посла Украины в Китае Сергея Камышева не оказывали давления. Ранее Андрей Богдан сообщил, что дипломата "терроризировали увольнением".

Спикер МИД Олег Николенко опроверг заявление бывшего главы Офиса Президента.

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Что в МИД говорят о возможном давлении на посла

Не было давления. Смерть Сергея Камышева стала для нас большой потерей. В МИД его знали исключительно как профессионала, который самоотверженно служил Украине,

– заявил Николенко.

По его словам, дипломат много сделал для развития украинских отношений с регионами Азии и Ближнего Востока. "Не одно поколение дипломатов вдохновлялось его опытом и знаниями", – добавил представитель ведомства. Он подчеркнул, что потеря такого человека стала настоящим шоком.

Что известно о заявлении Богдана

Ранее бывший руководитель Офиса Президента написал в фейсбуке, что последние полгода Сергея Камышева "терроризировали увольнением".

Андрей Богдан пригрозил человеку, который якобы оказывал давление на посла, ответственностью.

Умер Сергей Камышев: что известно