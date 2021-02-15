Давления не было: в МИД прокомментировали слова Богдана насчет погибшего посла
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что на покойного посла Украины в Китае Сергея Камышева не оказывали давления. Ранее Андрей Богдан сообщил, что дипломата "терроризировали увольнением".
Источник:"Радио Свобода"
Спикер МИД Олег Николенко опроверг заявление бывшего главы Офиса Президента.
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Что в МИД говорят о возможном давлении на посла
Не было давления. Смерть Сергея Камышева стала для нас большой потерей. В МИД его знали исключительно как профессионала, который самоотверженно служил Украине,
– заявил Николенко.
По его словам, дипломат много сделал для развития украинских отношений с регионами Азии и Ближнего Востока. "Не одно поколение дипломатов вдохновлялось его опытом и знаниями", – добавил представитель ведомства. Он подчеркнул, что потеря такого человека стала настоящим шоком.
Что известно о заявлении Богдана
- Ранее бывший руководитель Офиса Президента написал в фейсбуке, что последние полгода Сергея Камышева "терроризировали увольнением".
- Андрей Богдан пригрозил человеку, который якобы оказывал давление на посла, ответственностью.
Умер Сергей Камышев: что известно
- Посол Украины в Китае умер 14 февраля. По предварительной информации, причина смерти 64-летнего дипломата – обширный инфаркт.
- Камышев возглавлял украинское посольство в Китае в 2004–2009 годах. В октябре 2019 года Владимир Зеленский вновь назначил его на эту должность.
- Долгое время работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел.
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