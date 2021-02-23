Судья Виктор Попревич, 23 февраля вынесший приговор по делу активиста Сергея Стерненко, уже отличался одиозными решениями. В то же время дату вынесения приговора – можно назвать неслучайной.

На дело Стерненко фактически не обращали внимание 5 лет и вдруг его "достали". Об этом рассказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

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"Дата также выбрана, думаю, не случайно, потому что это все очень в стиле сфабрикованного дела ФСБ и абсолютно в их стиле делать эти вещи под такие даты, которые имеют важность для советских или просоветских людей", – сказал Жернаков.

Приговор – политическое преследование

В то же время он отметил, что приговор Сергею Стерненко можно оценивать очень однозначно.

Это абсолютно политическое преследование. Это судья, который не то, что критериям добродетели не соответствует, там не о чем говорить, потому что кроме бюста Ленина и Сталина, он был одним из самых одиозных судей Донецка,

– отметил председатель правления DEJURE.

Михаил Жернаков заметил, что судья, осудивший Стерненко – "на крючке" у органов правопорядка.

Чем "отличился" Попревич

Судья Попревич в свое время установил вблизи собственного дома бюст советских диктаторов – Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Также он был известен и тем, что любил "навеселе натравливать свою собаку на почтальонов и соседей", писало издание PRO-TEST.

Попревич отпустил директора, фигуранта дела о пожаре на территории базы отдыха "Виктория".

Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала