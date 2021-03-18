Владимир Зеленский заявил, что уже в скором времени могут согласовать дату проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки". Сейчас активно идут консультации на уровне политических советников.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

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Перспективы встречи в нормандском формате

Мы проводим консультации на уровне политических советников "нормандской четверки". И я считаю, что в ближайшие сроки должно появиться понимание, когда ее лидеры встретятся,

– заявил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что ради мира на Донбассе параллельно готов встречаться отдельно со всеми лидерами "нормандской четверки" и с лидерами других стран, которые поддерживают независимость Украины.

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