Дату встречи лидеров "нормандской четверки" могут согласовать совсем скоро, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что уже в скором времени могут согласовать дату проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки". Сейчас активно идут консультации на уровне политических советников.
Источник:24 канал
Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Читайте также Россия Европу не слушает, – Кравчук выступил за присоединение США к нормандскому формату
Перспективы встречи в нормандском формате
Мы проводим консультации на уровне политических советников "нормандской четверки". И я считаю, что в ближайшие сроки должно появиться понимание, когда ее лидеры встретятся,
– заявил Зеленский.
В то же время президент подчеркнул, что ради мира на Донбассе параллельно готов встречаться отдельно со всеми лидерами "нормандской четверки" и с лидерами других стран, которые поддерживают независимость Украины.
Встреча "нормандской четверки": последние новости
- С начала 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. В результате обстрелов войсками оккупанта по меньшей мере 20 военных погибли.
- При этом встречу "нормандской четверки" постоянно откладывают. Одной из причин является то, что Россия до сих пор не признает себя стороной конфликта и просит Украину договариваться с боевиками.
- Зеленский ранее уже заявлял, что готов встретиться с каждым лидером "нормандской четверки" отдельно, потому что откладывать обсуждение важных вопросов больше нельзя.
- В Германии заявили, что приняли к сведению заявление Зеленского, а в России подчеркнули, что тоже готовы к встрече с украинским лидером. Однако, по словам Пескова, ее нужно "хорошо подготовить".
- Недавно Леонид Кравчук заявил, что встреча "нормандской четверки" может состояться уже в апреле 2021 года. Однако в России уверяют, что ничего не слышали о таких планах.
Поделиться новостью