У меня красный телефон,– Данилову звонят экс-депутаты, голосовавшие за Харьковские соглашения
Алексей Данилов рассказал, что после заседания СНБО 11 марта ему массово звонят депутаты, которые ратифицировали Харьковские соглашения. Политики заявляют, что якобы не голосовали за эти соглашения.
Источник:Shuster online
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Данилов признался, что многих из этих депутатов знает лично.
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После вчерашнего (11 марта – 24 канал) решения СНБО у меня, конечно, был красный телефон. Потому что очень много депутатов, которые находились в то время в зале, лично меня знают,
– заметил Данилов.
По словам секретаря СНБО, эти депутаты опровергают собственное голосование за Харьковские соглашения. Один из политиков даже заявил, что его не было в зале в момент голосования.
"Тогда у меня вопрос: а как вообще это произошло? Кто же тогда голосовал? И почему тогда не было понимания, контроля со стороны тех лиц, которые должны это контролировать? Почему это фальшивое решение привело к тяжелым последствиям, когда мы начинаем за 100 долларов продавать страну?" – заявил Данилов.
По словам секретаря СНБО, непричастные к харьковским соглашениям могут не волноваться. Однако если после этого у кого-то появились дома в Конча-Заспе или счета, этих политиков допрашивают, откуда в это время они получили это богатство.
Решение СНБО 11 марта: детали
- На пресс-конференции после заседания СНБО 11 марта Данилов рассказал, что дела о госизмене могут открыть сразу против 236 депутатов. Все они причастны к ратификации Харьковских соглашений во времена президентства Виктора Януковича.
- В частности, в этих соглашениях говорилось, что пребывание Черноморского флота России в Севастополе продлевают на 25 лет. При этом Россия дает скидку цены на газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.
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