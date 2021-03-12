Алексей Данилов рассказал, что после заседания СНБО 11 марта ему массово звонят депутаты, которые ратифицировали Харьковские соглашения. Политики заявляют, что якобы не голосовали за эти соглашения.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Данилов признался, что многих из этих депутатов знает лично.

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После вчерашнего (11 марта – 24 канал) решения СНБО у меня, конечно, был красный телефон. Потому что очень много депутатов, которые находились в то время в зале, лично меня знают,

– заметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, эти депутаты опровергают собственное голосование за Харьковские соглашения. Один из политиков даже заявил, что его не было в зале в момент голосования.

"Тогда у меня вопрос: а как вообще это произошло? Кто же тогда голосовал? И почему тогда не было понимания, контроля со стороны тех лиц, которые должны это контролировать? Почему это фальшивое решение привело к тяжелым последствиям, когда мы начинаем за 100 долларов продавать страну?" – заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, непричастные к харьковским соглашениям могут не волноваться. Однако если после этого у кого-то появились дома в Конча-Заспе или счета, этих политиков допрашивают, откуда в это время они получили это богатство.

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