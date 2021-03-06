Со стороны России ведется дипломатическо-вакционная игра, – Данилов о "Спутник V"
Москва продолжает навязывать свою вакцину европейским странам. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов называет такие действия России "дипломатично-вакционной игрой".
Источник:"Укринформ"
Венгрия, Чехия и Словакия вакцинируют своих граждан российской вакциной "Спутник V", не обращая внимания на отсутствия сертификации этого лекарственного средства. Однако власть этих стран не удивляет и низкий уровень прививок на родине вакцины.
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Если Россия действительно имеет вакцину, которая заслуживает признания в мире, то прежде всего осуществляла бы прививки своего населения. Между тем уровень вакцинации в России весьма низок. Можем утверждать, что со стороны России ведется дипломатически-вакционная игра,
– заявил Алексей Данилов.
Сколько прививок сделали в РоссииПо данным "Настоящего времени" в России сделали прививки около 3% населения. Это рекордно низкий показатель, учитывая количество вакцин, которую уже продали в Кремле. Однако, и сам Путин до сих пор не сделал прививку своим "Спутником V".
Что известно о "Спутник V"
- Вакцина до сих пор не сертифицирована в ЕС, потому что российская власть даже не подала заявки на регистрацию этого лекарственного средства.
- Препарат сих пор не прошел третью, самую важную стадию – клинических испытаний. То есть фактически не доказана ее эффективность.
- Однако в нескольких странах мира вакцину одобрили на государственном уровне. Например, в Словакии, Черногории, Сирии, Беларуси и Армении.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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