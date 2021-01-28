Данилов обсудил санкции с американской представительницей: детали и фото
Алексей Данилов 28 января 2021 года провел встречу с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Они обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества.
Источник: пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны
Секретарь СНБО поздравил американскую сторону с инаугурацией новоизбранного президента США Джо Байдена.
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О чем Данилов говорил с Квин
- Алексей Данилов сообщил Кристине Квин о том, что сейчас идет работа над разработкой и утверждением 14 секторальных стратегий, предусмотренных "Стратегией национальной безопасности Украины".
- Он отметил важность координации и совместных действий со стратегическими партнерами Украины, в частности, в вопросе противодействия современным гибридным угрозам и информационному терроризму.
- Стороны рассмотрели вопросы санкционной политики и активизации сотрудничества в военно-технической сфере.
Со своей стороны, Кристина Квин заверила в неизменности поддержки Украины Соединенными Штатами и выразила готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.
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