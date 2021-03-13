Данилов рассказал, как экс-депутатов могут наказать за Харьковские соглашения
236 депутатов проголосовали за Харьковские соглашения в 2010 году. И всех их могут привлечь к ответственности – если окажется, что народные избранники получили материальную выгоду за свой голос.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Все, что этого касается – изучать будет следствие. 12 марта об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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"Если у кого после того голосования появились дома в Конча-Заспе"
"Когда нам говорят, что депутаты не должны нести ответственность за голосование, то я с этим не согласен", – заявил секретарь СНБО.
Получается так, что депутаты могут собраться, проголосовать за Бог знает что, и не нести ответственности? Это не укладывается ни в какую логику,
– убежден Данилов.
"Последствия после голосования мы чувствуем сегодня. И не можем оставить без выяснения обстоятельств, как это произошло и почему", – подчеркнул он.
- "Если у кого после этого голосования появились дома в Конча-Заспе, счета или другие вещи – мы просто спросим, откуда они именно в то время это все взяли", – подытожил Алексей Данилов.
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Что такое Харьковские соглашения?Их подписали в Харькове в апреле 2010 года тогдашний номинальный президент России Дмитрий Медведев (читайте – Владимир Путин) и украинский глава государства (а теперь беглец) Виктор Янукович. Однако они бы не вступили в силу, если бы Верховная Рада их не ратифицировала – 236 голосами.
По условиям Харьковских соглашений, Черноморский флот России в Севастополе получил право находиться еще 25 лет. Украина же получила 30% скидки на газ.
По соглашениям еще в 2014 Генпрокуратура открыла дело, но его расследование длилось вяло. 12 марта 2021 уже Служба безопасности Украины открыла дело о возможной государственной измене путем заключения этих соглашений – по решению СНБО.
Харьковские соглашения: кто подписывал? / Инфографика 24 канала
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