236 депутатов проголосовали за Харьковские соглашения в 2010 году. И всех их могут привлечь к ответственности – если окажется, что народные избранники получили материальную выгоду за свой голос.

Все, что этого касается – изучать будет следствие. 12 марта об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Если у кого после того голосования появились дома в Конча-Заспе"

"Когда нам говорят, что депутаты не должны нести ответственность за голосование, то я с этим не согласен", – заявил секретарь СНБО.

Получается так, что депутаты могут собраться, проголосовать за Бог знает что, и не нести ответственности? Это не укладывается ни в какую логику,

– убежден Данилов.

"Последствия после голосования мы чувствуем сегодня. И не можем оставить без выяснения обстоятельств, как это произошло и почему", – подчеркнул он.

"Если у кого после этого голосования появились дома в Конча-Заспе, счета или другие вещи – мы просто спросим, откуда они именно в то время это все взяли", – подытожил Алексей Данилов.

Напомним, дело о Харьковских соглашениях будут расследовать по статье 111 Уголовного кодекса Украины – о государственной измене (умышленных действиях в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности Украины). Наказывают за такое преступление лишением свободы на срок от 12 до 15 лет.

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Что такое Харьковские соглашения? Их подписали в Харькове в апреле 2010 года тогдашний номинальный президент России Дмитрий Медведев (читайте – Владимир Путин) и украинский глава государства (а теперь беглец) Виктор Янукович. Однако они бы не вступили в силу, если бы Верховная Рада их не ратифицировала – 236 голосами.



По условиям Харьковских соглашений, Черноморский флот России в Севастополе получил право находиться еще 25 лет. Украина же получила 30% скидки на газ.



По соглашениям еще в 2014 Генпрокуратура открыла дело, но его расследование длилось вяло. 12 марта 2021 уже Служба безопасности Украины открыла дело о возможной государственной измене путем заключения этих соглашений – по решению СНБО.



Харьковские соглашения: кто подписывал? / Инфографика 24 канала