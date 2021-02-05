Алексей Данилов подчеркнул, что санкции против телеканалов Виктора Медведчука уже невозможно отменить. Также секретарь СНБО назвал работу "112 Украина", ZIK и NewsOne "информационным терроризмом".

Об этом Данилов сказал во время Киевского форума по безопасности. Он добавил, что решение о санкциях готовилось длительное время и основывается на материалах спецслужб.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что основания для введения санкции были вескими, а само решение готовили "очень-очень тщательно". Он объяснил, что аппарат СНБО очень тщательно отслеживает все, что происходит в информационном пространстве.

По словам Данилова, уже тогда было понятно, что "это не средства массовой информации, а сугубо пропагандистская машина России".

И до тех пор, пока у нас были не в полной мере собраны все материалы об их деятельности на территории России, пока не собрали все это в единый пул, мы не могли принять это решение. Тогда бы мы столкнулись с определенной опасностью отмены таких решений. Эти решения отменить уже невозможно,

– отметил Данилов.

Он уточнил, что украинские службы собирали информацию в течение 8 месяцев. И чем больше информации получал СНБО, тем понятнее становилось, что это очень опасная для страны ситуация.

Позиция СБУ

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что Служба безопасности Украины дала рекомендации СНБО принять соответствующее решение о введении санкций. Причиной для этого стали многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.

А министр внутренних дел Арсен Аваков и вовсе заявил, что оснований, чтобы прекратить вещание каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина", было достаточно еще в 2018 году, то есть при президентстве Петра Порошенко.

Что известно о запрете каналов Медведчука? СНБО ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака 2 февраля. Срок их действия составляет 5 лет. Под санкциями также оказались телеканалы кума Путина Виктора Медведчука – NewsOne, ZIK и 112. В тот же день СНБО ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака 2 февраля. Срок их действия составляет 5 лет. Под санкциями также оказались телеканалы кума Путина Виктора Медведчука – NewsOne, ZIK и 112. В тот же день медведчуковские СМИ прекратили работу . Руководство указанных медиа уже заявило, что будет оспаривать это решение во всех возможных инстанциях.

Подробно о том, почему заблокировали ZIK, NewsOne и "112 Украина", и как россияне финансировали каналы Медведчука – читайте в материале 24 канала.



Санкции против Козака и блокирование СМИ: самое важное / Инфографика 24 канала