Данилов рассказал, о чем будут говорить на следующем заседании СНБО
Во время следующего заседания Совета национальной безопасности и обороны хотят заслушать отчеты Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел. Правоохранительные органы должны объяснить, почему они годами не закрывают дела о дезертирстве и государственной измене.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что правоохранители должны назвать причины до сих пор не закрытых дел, преступления по которым произошли после начала российской агрессии против Украины.
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Повестка дня следующего заседания СНБО
Мы хотим услышать, почему они такой долгий срок находятся в каком-то неизвестном процессе. То есть процесс известен с точки зрения юриспруденции, но нет ответа обществу,
– отметил Данилов.
И добавил, что люди имеют право знать, почему за 6 – 7 лет нет точки в делах о дезертирстве и госизмене.
Напомним, ранее Данилов анонсировал еще одно заседание СНБО. Оно должно состояться через 2 недели – 12 марта.
Предыдущие решения СНБО
- 2 февраля на заседании СНБО ввели ограничения против Тараса Козака, соратника Медведчука, который является владельцем пророссийских телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". В результате в тот же день доступ к этим СМИ заблокировали.
- 19 февраля под санкции попал Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и еще несколько людей и компаний. Решение основывается на материалах СБУ о финансировании оккупантов.
- 26 февраля СНБО снова собрался – на заседании рассмотрели ситуацию на оккупированных территориях, двойное гражданство и государственную измену. Кроме того, ввели санкции против 10 должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали Украину.
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