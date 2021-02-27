Во время следующего заседания Совета национальной безопасности и обороны хотят заслушать отчеты Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел. Правоохранительные органы должны объяснить, почему они годами не закрывают дела о дезертирстве и государственной измене.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что правоохранители должны назвать причины до сих пор не закрытых дел, преступления по которым произошли после начала российской агрессии против Украины.

Читайте также СНБО провел заседание 26 февраля: какие вопросы рассмотрели и что приняли

Повестка дня следующего заседания СНБО

Мы хотим услышать, почему они такой долгий срок находятся в каком-то неизвестном процессе. То есть процесс известен с точки зрения юриспруденции, но нет ответа обществу,

– отметил Данилов.

И добавил, что люди имеют право знать, почему за 6 – 7 лет нет точки в делах о дезертирстве и госизмене.

Напомним, ранее Данилов анонсировал еще одно заседание СНБО. Оно должно состояться через 2 недели – 12 марта.

Предыдущие решения СНБО