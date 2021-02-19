Скоро страна узнает, кто не замечал "трубу" Медведчука, – Данилов
СНБО 19 февраля поручила вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара – Западное направление, который присвоило окружение Виктора Медведчука. Алексей Данилов пообещал, что скоро страна узнает, кто не замечал трубопровод.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Как отметил Данилов, нефтепродуктопровод существует с 1991 года, но "странным способом" пока не стал государственным.
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Секретарь СНБО добавил, что в ходе следственных действий по нефтепродуктопроводу "очень многие вещи стали явными".
После 2015 года он странным путем оказывается в собственности иностранной компании, которая имеет странное происхождение. Но руководят этой компанией граждане Украины. В ближайшее время страна узнает, кто у украинского народа украл продуктопровод и кто не видел этот комплекс на территории Украины,
– сказал он.
По словам Данилова, "странно, когда такой объект никто не замечает".
Отметим, что 19 февраля СНБО поручила вернуть в государственную собственность часть нефтепродуктопровода Самара – Западное направление.
Что означает решение СНБО
В Офисе Президента объяснили, что правоохранительным органам поручили провести расследование и выяснить причины, по которым государственная собственность оказалась в частных руках. По решению СНБО, Кабмин должен принять меры по сохранению и эксплуатации части нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Украины. Правительство должно было:
- безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов,
- принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства.
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