Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал избегать понятия "Донбасс" и не называть так Донетчину и Луганщину. Мол, такого нет в украинских документах, а нарратив нам навязывает Россия.

Данилов отмечает, что слова "Донбасс" нет ни в одном нормативном правовом документе нашего государства.

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Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей. Никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить,

– говорит секретарь СНБО.

По словам Данилова, такую ​​дефиницию нам навязывает страна-агрессор – "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени".

Он также назвал манипуляциями заявления о том, что выборы на оккупированных территориях не состоялось из-за нежелания украинской власти их проводить. Ведь она максимально обеспечила избирательное право на территориях, граничащих с временно оккупированными территориями Донетчины и Луганщины.

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