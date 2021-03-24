Понятие "Донбасса" нам навязывает Россия, – СНБО
Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал избегать понятия "Донбасс" и не называть так Донетчину и Луганщину. Мол, такого нет в украинских документах, а нарратив нам навязывает Россия.
Источник:Украинская Правда
Данилов отмечает, что слова "Донбасс" нет ни в одном нормативном правовом документе нашего государства.
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Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей. Никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить,
– говорит секретарь СНБО.
По словам Данилова, такую дефиницию нам навязывает страна-агрессор – "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени".
Он также назвал манипуляциями заявления о том, что выборы на оккупированных территориях не состоялось из-за нежелания украинской власти их проводить. Ведь она максимально обеспечила избирательное право на территориях, граничащих с временно оккупированными территориями Донетчины и Луганщины.
Что говорят о выборах в ОРДЛО
- Как и на остальной территории Украины, выборы во временно оккупированных районах планировали провести 25 октября 2020 года.
- В администрациях Донецкой и Луганской областей пришли к выводу, что их невозможно провести. Выборы не состоялись.
- ЦИК предложила провести голосование в последнее воскресенье марта 2021 года. Поэтому обратилась к вышеупомянутым облгосадминистрациям.
- ЦИК должен принять решение о назначении первых местных выборов не позднее, чем 17 января 2021 года.
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