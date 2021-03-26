Совет нацбезопасности и обороны в феврале ввел санкции против Виктора Медведчука и других пророссийских чиновников. Секретарь Алексей Данилов говорит, что СНБО просто выполняет свою работу и стоит на защите национальных интересов.

Данилов ответил на критику, что СНБО якобы начал активную деятельность с начала года. По его словам, работа над санкциями длилась долгое время в соответствии с законом и касалась не только кума Путина, но и сотни других людей.

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Люди почему-то воспринимают то, что мы сейчас делаем, как нечто экстраординарное, но это наша плановая работа. Мы с президентом Зеленским проговариваем, какие вопросы надо поднять. На самом деле принимается очень много решений, ничего такого здесь нет – практическая рутинная работа,

– сообщил секретарь.

Почему СНБО ввел санкции без решений суда

Данилов считает, что в отношении Медведчука обвинения в финансировании терроризма абсолютно законны и не нарушают законодательство. Он пояснил, что их ввели без решения суда из-за проблем в судебной системе Украины в целом.

Зеленский ставит задачу, что за три года мы должны "разгрести", чтобы суд наконец стал судом. Ведь у нас странная ситуация – есть событие, есть производство и объявление подозрения. И после этого дело может быть в суде год, два, пять, а потом в любой день в ней примут решение.

– рассказал Данилов.

Как СНБО принимает решение

Секретарь рассказал, что работа СНБО происходит под четким контролем. Сначала документы направляют из СБУ, Кабмина, НБУ, Верховной Рады и президента Украины. Рада их прорабатывает и выносит на голосование. Для принятия решения нужна треть голосов, то есть 14 из 21.

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