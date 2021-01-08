Алексей Данилов убежден, что Украина не должна соглашаться на предложение от Ирана относительно компенсаций по делу авиакатастрофы МАУ вблизи Тегерана.

По мнению секретаря СНБО, размер компенсации должны определять непосредственно семьи погибших. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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Данилов пояснил, что сейчас существует процедура, согласно которой есть определенное предложение иранской стороны.

Я не считаю, что мы должны его принимать. Оно не соответствует тому положению вещей, которое есть, и той вины, которую должно нести на себе государство Иран,

– заявил он.

Заметим, что Канада не согласна с выплатами Ирана семьям погибших в катастрофе МАУ. Окончательную сумму нужно обсудить со всеми странами, граждане которых погибли.

Что известно о выплатах

В конце декабря 2020 года Иран предложил выплатить по 150 тысяч долларов родственникам жертв, однако эта сумма не является согласованной. Заместитель главы МИД отметил, что размер выплат зависит от нескольких факторов, в частности:

от результатов расследования и понимания истинных причин катастрофы;

от готовности Ирана идти на сотрудничество;

от международной практики.

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