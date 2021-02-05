Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина и в дальнейшем будет накладывать санкции. И под удар попадет ряд депутатов действующего созыва Верховной Рады. Также он предупредил об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией и боевиками на Донбассе.

Так Данилов ответил на упрек одного из лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко. Тот, в частности, заявил, что в Украине могут собраться 5 – 6 чиновников и принять решения на основе определенных документов. Но эти документы обществу не показывают. В то же время нет приговора.

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"Сегодня санкции наложили на одного депутата и каналы. А завтра под удар могут попасть другие", – заявил Бойко.

Как на это отреагировал Данилов

Секретарь СНБО подчеркнул, что в ближайшее время санкции будут продолжаться.

Будем их вводить против определенных категорий лиц – и физических, и юридических лиц. Более того, могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной Раде. Есть более чем достаточно аргументов, чтобы это внедрить,

– сказал Данилов.

Он подчеркнул, что это не какая-то одноразовая акция. Поскольку сегодня со стороны России происходят информационный терроризм и горячая война на Донбассе. Зато в Украине есть люди, которые это поддерживают.

"И когда люди помогают России в ее агрессии, когда они начинают быть поставщиками военным формированиям тех или иных средств, с помощью которых гибнут потом наши люди. За это все будут нести ответственность, в том числе и уголовную. И это будет обязательно", – подытожил Данилов.

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Санкции против Тараса Козака и каналов Медвечука / Инфографика 24 канала