Данилов к Бойко: Санкции будут продолжаться, в частности в отношении некоторых депутатов в Раде
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина и в дальнейшем будет накладывать санкции. И под удар попадет ряд депутатов действующего созыва Верховной Рады. Также он предупредил об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией и боевиками на Донбассе.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Так Данилов ответил на упрек одного из лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко. Тот, в частности, заявил, что в Украине могут собраться 5 – 6 чиновников и принять решения на основе определенных документов. Но эти документы обществу не показывают. В то же время нет приговора.
Обратите внимание Отменить уже невозможно, – Данилов о санкциях против каналов Медведчука
"Сегодня санкции наложили на одного депутата и каналы. А завтра под удар могут попасть другие", – заявил Бойко.
Как на это отреагировал Данилов
Секретарь СНБО подчеркнул, что в ближайшее время санкции будут продолжаться.
Будем их вводить против определенных категорий лиц – и физических, и юридических лиц. Более того, могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной Раде. Есть более чем достаточно аргументов, чтобы это внедрить,
– сказал Данилов.
Он подчеркнул, что это не какая-то одноразовая акция. Поскольку сегодня со стороны России происходят информационный терроризм и горячая война на Донбассе. Зато в Украине есть люди, которые это поддерживают.
"И когда люди помогают России в ее агрессии, когда они начинают быть поставщиками военным формированиям тех или иных средств, с помощью которых гибнут потом наши люди. За это все будут нести ответственность, в том числе и уголовную. И это будет обязательно", – подытожил Данилов.
Кстати Нашли замену: после закрытия каналов Медведчука люди стали смотреть другое пророссийское СМИ
Коротко о санкциях против ZIK, NewsOne и "112 Украина"
- 2 февраля на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Президент Зеленский подписал указ.
- Санкции касаются еще и компаний, которым принадлежат телеканалы NewsOne, "112 Украина" и ZIK.
- Срок действия ограничений – 5 лет.
- Казак – бизнеспартнер Медведчука, и согласно расследованиям активистов, говорится фактически о компаниях, принадлежащих куму Путина.
- Как удалось выяснить украинским спецслужбам, каналы Медведчука получали деньги из России. Финансировала их компания "Донские угли", работающая на оккупированной Луганщине.
Санкции против Тараса Козака и каналов Медвечука / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью