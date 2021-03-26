Тарас Козак, который находится под санкциями Украины, вероятно, сейчас пребывает за границей. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, соратник Виктора Медведчука может иметь гражданство не только Украины.

Также Данилов напомнил, что как народный депутат Украины, он должен быть сейчас на родине.

Важно Во время оккупации Крыма Медведчук и Козак за бесценок купили бизнес в России, – "Схемы"

В то же время секретарь СНБО убежден, что правоохранительные органы не должны переживать относительно того, вернется ли Козак в Украину.

Думаю, вернется, он же гражданин нашей страны. Хотя, может, не только нашей. Кстати, это интересный вопрос, когда депутаты имеют паспорта других стран,

– отметил Данилов.

Он напомнил, что депутаты, министры или другие должностные лица такого уровня должны быть только гражданами Украины. Это объясняется тем, что они имеют определенные допуски, с которыми не могут ознакомляться граждане других стран.

Обратите внимание! Сейчас в Украине запрещено двойное гражданство. Однако вскоре Кабмин должен разработать специальный законопроект, который будет регулировать этот вопрос.

Отметим, что Тараса Козака связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. Ранее Украина наложила санкции на Козака и его 3 телеканала, которые известны своей пророссийской риторикой. Впоследствии в санкционном списке оказался и сам Медведчук.



Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала