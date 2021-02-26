Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны 26 февраля рассмотрели 4 важных вопроса. В частности вопросы состояния реализации дел о государственной измене, дезертирстве, террористической деятельности и нарушении присяги.

Другие три вопроса касались проекта государственной стратегии деоккупации Крыма, двойного гражданства и применения санкций против 10 человек, которые предали Украину. Об этом во время брифинга сообщил Алексей Данилов.

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Мы приняли решение, что через 2 недели во время заседания СНБО заслушают отчет Офиса генпрокурора, СБУ и МВД по тем делам, которые на сегодня являются резонансными в обществе. И те люди, которые когда-то предали нашу страну, они все будут наказаны,

– сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что президент Владимир Зеленский дал поручение правоохранительным органам отчитаться на заседании, каким образом будут происходить расследования.

СНБО уже ввел санкции против предателей Украины

Совет нацбезопасности во время заседания ввел максимальные санкции против чиновников высшего офицерского состава, которые предали Украину. Их также лишили всех государственных наград.

Брифинг по итогам заседания СНБО: смотрите видео