Алексей Данилов прокомментировал слова Юлии Мендель о возможных санкциях в отношении Игоря Коломойского. Их пресс-секретарь президента ранее охарактеризовала словом "увидим".

Во время пресс-конференции секретарь Совета нацбезопасности и обороны напомнил, что Мендель – пресс-секретарь Офиса Президента.

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Я хотел заметить, что госпожа Мендель (Юлия – 24 канал) не работает в аппарате СНБО. Она работает, насколько мне известно, в офисе Президента. Вопросы относительно этой юрисдикции вы можете сдать г-жа Мендель,

– подчеркнул Данилов.

Он заметил, что не может ответить, что именно Мендель имела в виду.

Обратите внимание! На вопрос о санкциях в отношении Коломойского пресс-секретарь президента ответила в интервью журналистке Олесе Бацман.

Однако, по словам Данилова, уже на следующем заседании СНБО обязательно продолжат тему санкций в отношении физических и юридических лиц.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в Украине подать предложения по введению или отмене санкций пока могут:

СБУ;

Кабинет Министров Украины;

Верховная Рада Украины;

Нацбанк Украины;

Президент Украины.

Заседание СНБО: важнейшие детали

Во время заседания СНБО 11 февраля обсудили ряд важных вопросов.

В частности, Данилов заявил, что из-за Харьковских соглашений могут открыть дела о госизмене против 236 депутатов.

Кроме того, секретарь СНБО пообещал вернуть народу предприятие "Мотор Сич".

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