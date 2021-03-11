Данилов ответил, Может ли СНБО ввести санкции против Коломойского
Алексей Данилов прокомментировал слова Юлии Мендель о возможных санкциях в отношении Игоря Коломойского. Их пресс-секретарь президента ранее охарактеризовала словом "увидим".
Источник:24 канал
Во время пресс-конференции секретарь Совета нацбезопасности и обороны напомнил, что Мендель – пресс-секретарь Офиса Президента.
Актуально СНБО провел очередное заседание: какие решения приняли
Я хотел заметить, что госпожа Мендель (Юлия – 24 канал) не работает в аппарате СНБО. Она работает, насколько мне известно, в офисе Президента. Вопросы относительно этой юрисдикции вы можете сдать г-жа Мендель,
– подчеркнул Данилов.
Он заметил, что не может ответить, что именно Мендель имела в виду.
Однако, по словам Данилова, уже на следующем заседании СНБО обязательно продолжат тему санкций в отношении физических и юридических лиц.
Секретарь СНБО подчеркнул, что в Украине подать предложения по введению или отмене санкций пока могут:
- СБУ;
- Кабинет Министров Украины;
- Верховная Рада Украины;
- Нацбанк Украины;
- Президент Украины.
Заседание СНБО: важнейшие детали
- Во время заседания СНБО 11 февраля обсудили ряд важных вопросов.
- В частности, Данилов заявил, что из-за Харьковских соглашений могут открыть дела о госизмене против 236 депутатов.
- Кроме того, секретарь СНБО пообещал вернуть народу предприятие "Мотор Сич".
Брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова: дивіться відео
Поделиться новостью