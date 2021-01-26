Алексей Данилов отреагировал на заявление секретаря Совбеза России о статусе украинского языка. Глава СНБО подчеркнул, что Украина не нуждается в ничьих советах в вопросе защиты государственного языка, тем более – от страны-агрессора.

Источник: фейсбук Алексея Данилова.

Глава Совета национальной безопасности и обороны подчеркнул, что украинский язык – единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины.

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Советов России или любой другой страны мира по этому вопросу мы (Украина – 24 канал) не нуждаемся,

– отметил он.

Секретарь СНБО отметил, что Россия оккупировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе, именно поэтому для Украины она – агрессор.

Новая история взаимоотношений Украины и России возможна при нескольких условиях

полное освобождение украинских территорий;

выдача военных преступников и государственных предателей;

наказание виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны.

после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины.

"Мы вас сюда не звали", – резюмировал Данилов.

Обратите внимание! Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что принятие Киевом закона о государственном языке является "продолжением русофобских действий местных политиков, управляемых из США".

Что стоит знать о языковом законе

В Украине с 16 июля 2019 года вступил в силу закон "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

С 16 января 2021 года в Украине все заведения обслуживания обязаны предоставлять информацию на украинском языке, если не поступило отдельное прошение потребителя о другом.

Общение на украинском языке касается всех сфер услуг, в частности: заведений питания, кинотеатров и спортзалов.

Сначала для тех, кто не сможет перейти на государственный язык, будут проводить беседы, предупреждать и предоставлять соответствующую информацию. Только в случае, если беседы не помогут – будут штрафы.



Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала