В советах относительно языка от агрессора не нуждаемся: Данилов ответил российскому визави
Алексей Данилов отреагировал на заявление секретаря Совбеза России о статусе украинского языка. Глава СНБО подчеркнул, что Украина не нуждается в ничьих советах в вопросе защиты государственного языка, тем более – от страны-агрессора.
Источник: фейсбук Алексея Данилова.
Глава Совета национальной безопасности и обороны подчеркнул, что украинский язык – единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины.
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Советов России или любой другой страны мира по этому вопросу мы (Украина – 24 канал) не нуждаемся,
– отметил он.
Секретарь СНБО отметил, что Россия оккупировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе, именно поэтому для Украины она – агрессор.
Новая история взаимоотношений Украины и России возможна при нескольких условиях
- полное освобождение украинских территорий;
- выдача военных преступников и государственных предателей;
- наказание виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны.
- после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины.
"Мы вас сюда не звали", – резюмировал Данилов.
Что стоит знать о языковом законе
- В Украине с 16 июля 2019 года вступил в силу закон "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- С 16 января 2021 года в Украине все заведения обслуживания обязаны предоставлять информацию на украинском языке, если не поступило отдельное прошение потребителя о другом.
- Общение на украинском языке касается всех сфер услуг, в частности: заведений питания, кинотеатров и спортзалов.
- Сначала для тех, кто не сможет перейти на государственный язык, будут проводить беседы, предупреждать и предоставлять соответствующую информацию. Только в случае, если беседы не помогут – будут штрафы.
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