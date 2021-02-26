В Украине начал вещать телеканал "Первый независимый". Его создали работники заблокированных телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". На это уже отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины работает только с фактами, и подчеркнул, что Украина – демократическая страна.

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"Если канал, старый или новый, будет нарушать украинское законодательство, работать в интересах иностранного государства, он срочно будет попадать под сакнции аппарата СНБО", – заверил Данилов.

Стоит заметить, что по словам секретаря СНБО, вопрос о вещании "Первого независимого" на заседании СНБО 26 февраля не рассматривали.

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