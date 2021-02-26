Данилов отреагировал на создание нового медведчуковского канала
В Украине начал вещать телеканал "Первый независимый". Его создали работники заблокированных телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". На это уже отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Источник:24 канал
Он отметил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины работает только с фактами, и подчеркнул, что Украина – демократическая страна.
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"Если канал, старый или новый, будет нарушать украинское законодательство, работать в интересах иностранного государства, он срочно будет попадать под сакнции аппарата СНБО", – заверил Данилов.
Стоит заметить, что по словам секретаря СНБО, вопрос о вещании "Первого независимого" на заседании СНБО 26 февраля не рассматривали.
Новый канал команды Медведчука: что известно
- 26 февраля в 18:00 в Украине начал вещать телеканал "Первый независимый". Несмотря на то, что ранее запуск проекта планировали на апрель.
- Накануне сотрудники телеканалов, подконтрольных Медведчуку, создали ООО "Медиахолдинг "Новости".
- 100 акционеров "скинулись" на его создание по 1 гривне. На регистрацию ООО обратил внимание министр Александр Ткаченко.
- Он подчеркнул, что таким образом команда Медведчука ищет юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды.
- Впоследствии "Детектор медиа" сообщил, что ООО "Медиахолдинг "Новости" приобрело львовский региональный канал "Первый независимый".
- Подробнее о том, как журналисты медведчуковских СМИ "перебираются" на львовский канал – читайте по ссылке.
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