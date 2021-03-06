Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал дело активиста Сергея Стерненко. СНБО анализирует всю информацию по этому поводу.

По его словам, этот вопрос вообще довольно непростой. Ведь не совсем понятно, почему приговор объявили именно сейчас.

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Данилов также подчеркнул, что это – вопрос к судьям. Ведь судебный процесс тянулся уже долго, приговор могли объявить еще в 2016 – 2017 годах.

Но дотянули до сих пор и объявили 23 февраля. Все знаем, что это за день и какой праздник некоторые празднует,

– обратил внимание секретарь СНБО.

Заметим, что 23 февраля – это праздник русской армии, которая уже 7 лет ведет войну против Украины. Оккупанты на Донбассе не прекращают обстрелов, поэтому погибают украинцы.

Он добавил, что это – решение суда, поэтому нельзя сказать, нравится оно СНБО или нет. Однако Совет систематизирует информацию и проверяет, не могут ли стоять за этим какие-то заказчики.



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О противоречивых решениях судей

Комментируя судебную систему в Украине, Данилов отметил, что ставить всех судей в один ряд – нельзя. Несмотря на это, все же есть отдельные вопиющие случаи. С каждым из них нужно разбираться.

"Бывают странные вещи, когда за одно и то же преступление один судья может дать 7 лет тюрьмы, а другой – освобождает от уголовной ответственности", – отметил секретарь СНБО.

К тому же, есть дела, которые могут тянуться годами. Ненормально, когда человек находится под следствием до 8 лет и не знает, каким будет приговор, подытожил Данилов.