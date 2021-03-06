Все знаем, что это был за день, – Данилов объяснил позицию относительно приговора Стерненко
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал дело активиста Сергея Стерненко. СНБО анализирует всю информацию по этому поводу.
Источник:Укринформ
По его словам, этот вопрос вообще довольно непростой. Ведь не совсем понятно, почему приговор объявили именно сейчас.
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Данилов также подчеркнул, что это – вопрос к судьям. Ведь судебный процесс тянулся уже долго, приговор могли объявить еще в 2016 – 2017 годах.
Но дотянули до сих пор и объявили 23 февраля. Все знаем, что это за день и какой праздник некоторые празднует,
– обратил внимание секретарь СНБО.
Заметим, что 23 февраля – это праздник русской армии, которая уже 7 лет ведет войну против Украины. Оккупанты на Донбассе не прекращают обстрелов, поэтому погибают украинцы.
Он добавил, что это – решение суда, поэтому нельзя сказать, нравится оно СНБО или нет. Однако Совет систематизирует информацию и проверяет, не могут ли стоять за этим какие-то заказчики.
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О противоречивых решениях судей
Комментируя судебную систему в Украине, Данилов отметил, что ставить всех судей в один ряд – нельзя. Несмотря на это, все же есть отдельные вопиющие случаи. С каждым из них нужно разбираться.
"Бывают странные вещи, когда за одно и то же преступление один судья может дать 7 лет тюрьмы, а другой – освобождает от уголовной ответственности", – отметил секретарь СНБО.
К тому же, есть дела, которые могут тянуться годами. Ненормально, когда человек находится под следствием до 8 лет и не знает, каким будет приговор, подытожил Данилов.
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