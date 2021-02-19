Секретарь СНБО Алексей Данилов обнародовал детали заседания Совета нацбезопасности и обороны 19 февраля. Одним из вопросов, который там затрагивали, была ситуация на Донбассе.

По словам Данилова, на заседании СНБО докладывал, в частности, командующий вооруженных сил Руслан Хомчак. Также заслушали разведку.

Обратите внимание Огонь в ответ на Донбассе: Данилов объяснил, кто и как принимает решение

Ситуация в зоне ООС: что было на заседании СНБО – детали от Данилова

Секретарь Совета нацбезопасности отметил, что этот вопрос рассматривали в закрытом режиме.

То, что сегодня там происходит, находится полностью под контролем президента и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Мы понимаем, каким образом будем отвечать на те все вещи, что там происходят,

– подчеркнул Данилов.

Кроме того, он напомнил, что украинские власти вернулись к 5 сценариям по Донбассу. Их разработали в начале декабря 2019 года. А перед нормандским саммитом в Париже приняли на заседании СНБО.

"Сегодня прошло определенное время. Поэтому надо вносить коррективы. Дело в том, что решение принимали в декабре 2019 году, а сейчас у нас – февраль 2021 года. Произошли определенные события на фронте и миры. И в соответствии с этим мы должны реагировать", – отметил чиновник.

Секретарь СНБО добавил, что президент Зеленский поручил главнокомандующему Руслану Хомчаку, министру обороны Андрею Тарану, первому заместителю секретаря СНБО Михаилу Ковалю, заместителю руководителя ОПУ Роману Машовцу присоединиться к этой работе. И на следующем заседании СНБО они должны сделать доклад о своем видении, надо ли туда вносить коррективы. А если надо, то какие.

В то же время Данилов подчеркнул, что все это 5 сценариев являются закрытыми и их принимают в режиме "секретно". Поэтому он не может разглашать подробности.

Важно! С начала 2021 года оккупанты все чаще начали стрелять прицельно по украинским позициям. Сперва было много раненых, а потом начались и жертвы. За январь – февраль на Донбассе уже погибли 11 украинских защитников. Из-за обострения на передовую ездили Владимир Зеленский и Руслан Хомчак. Также созвали срочные заседания ТКГ.