В СМИ появилась информация, что первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко принимал участие в подготовке Харьковских соглашений. Алексей Данилов уже прокомментировал эту информацию.

Данилов отметил, что если вина его заместителя или любого другого будет доказана, этот человек будет отвечать перед законом. Однако он отметил: сейчас ему ничего не известно о роли Демченко.

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Если в процессе следствия что-то будет выясняться, еще раз говорю – не имеет значения фамилия имя отчество. Индульгенции ни у кого нет. Если человек виновен, он должен отвечать,

– рассказал Данилов.

Напомним. Первым заместителем секретаря СНБО Демченко стал по назначению Зеленского. До этого он был советником президента: и во времена Зеленского, и за Порошенко.

Причастность Демченко к Харьковским соглашениям: что известно

О том, что Руслан Демченко мог быть причастным к подготовке Харьковских соглашений, написала ряд СМИ.

С 26 февраля 2010 года по 5 марта 2014 года Демченко работал заместителем и первым заместителем министра иностранных дел.

Речь о том, что именно он, занимая эту должность, готовил и согласовывал текст Харьковских соглашений.

Харьковские соглашения: главное