Данилов отреагировал на возможную причастность своего зама Демченко к Харьковским соглашениям
В СМИ появилась информация, что первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко принимал участие в подготовке Харьковских соглашений. Алексей Данилов уже прокомментировал эту информацию.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Данилов отметил, что если вина его заместителя или любого другого будет доказана, этот человек будет отвечать перед законом. Однако он отметил: сейчас ему ничего не известно о роли Демченко.
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Если в процессе следствия что-то будет выясняться, еще раз говорю – не имеет значения фамилия имя отчество. Индульгенции ни у кого нет. Если человек виновен, он должен отвечать,
– рассказал Данилов.
Причастность Демченко к Харьковским соглашениям: что известно
- О том, что Руслан Демченко мог быть причастным к подготовке Харьковских соглашений, написала ряд СМИ.
- С 26 февраля 2010 года по 5 марта 2014 года Демченко работал заместителем и первым заместителем министра иностранных дел.
- Речь о том, что именно он, занимая эту должность, готовил и согласовывал текст Харьковских соглашений.
Харьковские соглашения: главное
- Соглашения подписали в Харькове в апреле 2010 года Дмитрий Медведев и Виктор Янукович.
- После его ратифицировала Верховная Рада 236 голосами депутатов.
- Тогда пребывание Черноморского флота России в Севастополе продлили на 25 лет. За это Украина дали 30% скидку на газ.
- В 2014 году Генпрокуратура открыла дело из-за этих соглашений.
- 12 марта 2021 года СБУ возбудила дело о возможной госизмене из-за заключения этих соглашений. Накануне такую задачу ведомству дал СНБО.
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