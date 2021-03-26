Вопрос не к СНБО, – Данилов о вероятной причастности Демченко к Харьковскимх соглашениям
Совет национальной безопасности и обороны не занимается расследованием причастности Руслана Демченко к подготовке Харьковских соглашений. Однако, по словам Алексея Данилова, если к его заместителю будут какие-то вопросы, он должен будет отвечать.
Источник:BBC
Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи ймовірність причетності свого заступника Руслана Демченка до угод, заявив, що перед законом всі рівні.
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Що каже Данілов
Чиновник запевняє, що "у нас дуже багато розповідають, а коли дивишся документи, то там нічого немає".
Це питання не до апарату РНБО, ми не слідчий орган. Якщо будуть питання – то тільки у тих, хто цим питанням займається...Ми до цього стосунку не маємо, це інша парафія,
– сказав секретар.
Крім того, Данілов наголосив, що стосовно справи треба почекати і тоді подивитись, до чого це призведе. Наразі відповідні органи опрацьовують всі питання.
Харківські угоди: що відомо
- Угоди підписали в Харкові у квітні 2010 року. Вони передбачали, що Чорноморський Флот Росії перебуватиме в Севастополі 25 років. Натомість Україна отримає знижку на газ – 30%, але не більше ніж на 100 доларів за кожну тисячу кубометрів.
- На засіданні РНБО секретар Данілов доручив СБУ перевірити, як укладали ці угоди. Зокрема, як 236 депутатів голосували за домовленості.
- ЗМІ писали, що до угод міг бути причетний Демченко. Він тоді працював заступником міністра закордонних справ та мав готувати й погоджувати текст Харківських угод.
- Однак у МЗС стверджують, що Демченко не займався підготовкою цих угод.
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