Секретарь СНБО Алексей Данилов вступил в перепалку с нардепом от "ОПЗЖ" Юрием Бойко. Тот назвал дело о Харьковских соглашениях попыткой замылить глаза общества.

По мнению Бойко, прежде чем разбрасываться громкими обвинениями о том, что "депутаты брали деньги", необходимо назвать эти имена. На это Алексей Данилов ответил, что всех вскоре назовут.

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Причастность Бойко к Харьковским соглашениям

Нардеп от "ОПЗЖ" Юрий Бойко в эфире программы начал возмущаться тому, что Алексей Данилов обвиняет кого-то в коррупции, хотя не имеет на это полномочий. Якобы секретарь СНБО – не прокурор, который ведет в суде дело. "Назовите имена тех, кто получил деньги, поместья. Вы кто здесь? Вы сейчас на всю страну заявили, что кто-то получил деньги. Называйте тогда", – возмутился Бойко.

На это Данилов ответил, что не нужно волноваться: со временем всех виновных накажут, а их имена станут известны публично.

Я бы на вашем месте волновался, потому что там было дельное замечание от Арсена Петровича (Яценюка – 24 канал). Там же были не только депутаты. Вы же в то время не были депутатом. И министры, которые все поставили подпись под теми соглашениями, будут отвечать,

– сказал Данилов.

Обратите внимание! Юрий Бойко в марте 2010 года был назначен на должность министра топлива и энергетики Украины в правительстве Азарова. Поэтому намек Алексея Данилова на ответственность Бойко может быть обоснованным.

Харьковские соглашения: главное

Соглашения подписали в Харькове в апреле 2010 года.

Подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев.

После его ратифицировала Верховная Рада 236 голосами депутатов.

Тогда пребывание Черноморского Флота России в Севастополе продлили на 25 лет. За это Украине дали 30% скидки на газ.

Рада ратифицировала этот документ.

В 2014 году Генпрокуратура открыла дело из-за этих сделок. Речь шла о вероятном злоупотреблении властью и государственной измене.