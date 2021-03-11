Будет много интересного, – Данилов анонсировал новые санкции против нардепов и олигархов
Совет нацбезопасности и обороны планирует продолжать практику введения санкций против физических и юридических лиц. Следовательно, уже на следующем заседании члены СНБО рассмотрят новый пакет санкций.
Источник:24 канал
Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время заседания Совета нацбезопасности и обороны, которое состоялось 11 марта.
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Известно, что на следующем заседании СНБО продолжит рассматривать санкции против отдельных лиц. Как пояснил Алексей Данилов, до самого заседания СМИ не узнают, против кого именно будут вводить ограничения.
Что касается ситуации, связанной с введением санкций против физических и юридических лиц, на следующем заседании обязательно будет продолжена эта ситуация. Здесь очень много интересных персонажей, которые сейчас продолжают находиться в украинской политике,
– заявил секретарь СНБО.
Данилов признался, что на заседании СНБО 11 марта частично рассматривали этот вопрос и дали поручение соответствующим органам.
О чем говорили на заседании СНБО 11 марта
- О продлении санкций. Украина продлила санкции против двух российских банков еще на 3 года. Алексей Данилов напомнил, что эти банки были под санкциями еще с 2019 года.
- О новых уголовных делах. Секретарь СНБО заявил, что СБУ возьмется за расследование "Харьковских соглашений". Против 286 депутатов, которые их ратифицировали, могут открыть дела о госизмене.
- О борьбе с российской пропагандой. В Украине появится Центр противодействия дезинформации. Он начнет работу уже с 16 марта.
- О национализации. "Мотор Сич" планируют национализировать. Предприятие вернут в собственность государства в ближайшее время. Также национализировать могут компанию "Донецкоблгаз". Это может произойти после проведения ряда проверок.
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