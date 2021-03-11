Совет нацбезопасности и обороны планирует продолжать практику введения санкций против физических и юридических лиц. Следовательно, уже на следующем заседании члены СНБО рассмотрят новый пакет санкций.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время заседания Совета нацбезопасности и обороны, которое состоялось 11 марта.

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Известно, что на следующем заседании СНБО продолжит рассматривать санкции против отдельных лиц. Как пояснил Алексей Данилов, до самого заседания СМИ не узнают, против кого именно будут вводить ограничения.

Что касается ситуации, связанной с введением санкций против физических и юридических лиц, на следующем заседании обязательно будет продолжена эта ситуация. Здесь очень много интересных персонажей, которые сейчас продолжают находиться в украинской политике,

– заявил секретарь СНБО.

Данилов признался, что на заседании СНБО 11 марта частично рассматривали этот вопрос и дали поручение соответствующим органам.

Интересно! Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил новыми санкциями нечестным политикам с миллиардными состояниями. Он подчеркнул, что власть вернет украинскому народу все, что у него украли с 1991 года.

О чем говорили на заседании СНБО 11 марта